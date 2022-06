Cinéma : le film «La dame du Paradis» censuré au Maroc

Le film britannique The Lady of Heaven (La Dame du Paradis), qui retrace la vie de la fille du prophète Mahomet, a été censuré au Maroc après une polémique. Il a été jugé par des instances religieuses comme étant «blasphématoire».

Une décision ferme. Suite à une polémique sur le contenu du film britannique «La Dame du Paradis», le Centre cinématographique marocain (CCM) a décidé «de ne pas accorder une autorisation au film «La Dame du Paradis» («The Lady Of Heaven») de son réalisateur Eli King et son auteur Yasser Al Habib, et d'interdire sa projection commerciale ou culturelle sur le territoire national», peut-on lire dans un communiqué de l'instance.

Le CCM délivre les visas d'exploitation avant la distribution dans les salles obscures et dépend des décisions du Conseil supérieur des oulémas, présidé par le souverain Mohammed VI, qui émet les «Fatwas» (avis réligieux).

Le Conseil des oulémas a dénoncé «la falsification flagrante de faits établis de l'histoire de l’Islam», pour ce film d'Eli King, qui avait déjà été jugé «blasphématoire» et interdit de diffusion en Egypte, au Pakistan, et en Iran.

La polémique avait enflée au Royaume-Uni le 3 juin dernier, au moment de la sortie du long-métrage en salle. «The Lady of Heaven» retrace le parcours de la fille du prophète Mahomet (Mohammed dans l'Islam) à l'heure où des dissensions éclatent, suite à sa mort.

Différentes communautés musulmanes se sont dressés contre le récit fait dans cette œuvre de fiction. De nombreuses manifestations devant des salles de cinéma avaient contraint la chaîne Cineworld à le déprogrammer. Une pétition en ligne demandant le retrait du film jugé «raciste» et «irrespectueux» avait été signée par plus de 119.000 personnes.