Crack à Paris : les habitants du 16e arrondissement opposés à l'ouverture d'un centre d'accueil pour toxicomanes

Alors qu'un centre pour toxicomanes doit ouvrir dans le quartier d'Auteuil (16e arrondissement de Paris), plusieurs riverains se sont opposés à cette décision. Et pour cause, à partir du mois d'août, la trentaine de consommateurs de crack seront libres de leur mouvement en permanence.

Des questions et des craintes. Dès le mois d'août, l'ancien hôpital Chardon-Lagache accueillera 35 lits médicalisés pour des consommateurs de crack. Si les élus, notamment Anne Souyris, adjointe de la maire Anne Hidalgo, avaient rassuré en mai dernier suite à cette décision, expliquant que ce ne «sera pas un espace de consommation» et que les toxicomanes «auront déjà effectué un parcours de soins» et «seront déjà stabilisés», les riverains ne veulent pas voir ces personnes arriver dans leur quartier.

La raison ? Les consommateurs seront libres de leur mouvement, ce qui inquiète des parents. Sophie, résidente du quartier d'Auteuil et maman de trois enfants avait d'ailleurs quitté le quartier du 18e arrondissement pour ces raisons. «On apprend à avoir des réflexes de survie et analyser la personne que nous allons croiser. Il m'est déjà arriver de trouver une seringue pleine de sang lorsque j'étais avec les enfants».

Philippe Jean-Louis, habitant du quartier et lui aussi père de trois enfants, ne souhaite pas voir avec l'arrivée des toxicomanes une montée de l'insécurité dans le quartier.

«Je ne vais pas accompagner mes filles de 13 ans et 16 ans à l'école pour faire le garde du corps», explique le père de famille qui ne compte pas en rester là. «Le papa que je suis est inquiet, et s'il faut aller manifester à République ou un autre endroit, j'irais», conclut-il.

De son côté, Bruno Fortin, boucher dont l'enseigne est située rue d'Auteuil craint d'être ennuyé par les consommateurs de crack, dans les moments où ils seraient en manque de drogue. «À 6 h on ouvre le magasin, et donc ils vont attendre que ça s'ouvre et le manque va les rendre agressifs», s'est inquiété le commerçant.