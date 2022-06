AP-HP : qui est Nicolas Revel, pressenti pour succéder à Martin Hirsch ?

Le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch a annoncé ce vendredi qu'il quittait son poste. Le gouvernement aurait déjà prévu de le remplacer par l'ex-patron de l'Assurance-maladie et ancien directeur de cabinet de Jean Castex à Matignon, Nicolas Revel.

En poste depuis près de 9 ans à la tête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch laisse un poste vacant. Mais pas pour longtemps, puisque l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex, Nicolas Revel, serait déjà annoncé comme son successeur selon des sources gouvernementales.

Un proche du pouvoir de 56 ans

Enarque sorti à la Cour des comptes, Nicolas Revel est un haut-fontionnaire de 56 ans. Il a notamment été le directeur de cabinet de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, le directeur de la Caisse nationale de l'Assurance-maladie ou encore le secrétaire général adjoint de l’Élysée sous François Hollande, en binôme ave Emmanuel Macron.

Ancré à gauche, Nicolas Revel – qualifié de social-démocrate – fait partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, à qui il distille idées et projets politiques. En 2016, il est nommé au garde de chevalier de la Légion d'honneur. Et finit par rentrer au gouvernement en 2020, comme directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex.

Depuis la démission du chef du gouvernement en mai, Nicolas Revel est surtout... disponible. Or, pas question pour Emmanuel Macron de laisser partir ce fidèle conseiller décrit comme «discret et profondément humain» et comme étant un «redoutable négociateur» dans un article de L'Obs qui faisait son portrait en 2020.

Des qualités dont il aura assurément besoin à la tête de l'AP-HP, en crise depuis plusieurs mois et qui souffre d'un manque cruel de moyens et de personnels. Pour autant, à voir un homme si proche du pouvoir accéder à ce poste, les médecins ont déjà peu d'espoir que la situation change avec lui.