Législatives 2022 : la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon battue dans le Pas-de-Calais

En obtenant 49,94% des voix, la ministre des Solidarités et de la Santé a été battue de très peu par la candidate RN Christine Engrand lors du second tour des élections législatives dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais.

Pas de troisième mandat de députée consécutif. Avec le score de 49,94% des voix lors du scrutin de ce dimanche 19 juin, la candidate de la majorité présidentielle et actuelle ministre des Solidarités et de la Santé, Brigitte Bourguignon, n’est pas parvenue à remporter le second tour des élections législatives face à la candidate du RN Christine Engrand.

La ministre a été distanciée de 56 voix par la directrice commerciale d'un organisme de formation, a précisé son entourage.

Après avoir remporté cette élection en 2012 avec le PS et en 2017 avec LREM, Brigitte Bourguignon ne parvient pas à signer un troisième succès dans le Pas-de-Calais.

Peu avant le premier tour des législatives, la Première ministre Elisabeth Borne avait indiqué que les ministres ne parvenant pas à se faire élire député devront quitter le gouvernement. Après cette défaite, la ministre devra donc présenter sa démission dès ce soir.

