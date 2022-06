Législatives 2022 : le ministre Franck Riester réélu en Seine-et-Marne

Le ministre délégué chargé de l’Attractivité et du Commerce extérieur, Franck Riester, a été réélu ce dimanche lors du second tour des élections législatives, dans sa circonscription de Seine-et-Marne.

Franck Riester, ministre délégué chargé de l’Attractivité et du Commerce extérieur est arrivé en tête du second tour des élections législatives, dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Il a obtenu 53,21% des voix exprimées.

Il est arrivé largement devant son adversaire François Lenormand, candidat du Rassemblement national, qui a récolté 46,79% des suffrages exprimés.

Le ministre pourra ainsi conserver son poste au gouvernement. La Première ministre, Elisabeth Borne, avait en effet indiqué que les ministres ne parvenant pas à se faire élire député devront quitter leur poste.

Ne pouvant pas cumuler son mandat de député et ses fonctions de ministre, c’est sa suppléante, Patricia Lemoine, qui siègera à l’Assemblée nationale. Franck Riester avait déjà été élu député en 2007, 2012 et 2017, et c’était elle qui avait repris ses fonctions lorsqu’il avait été nommé ministre de la Culture en 2018. Elle était par ailleurs membre de la commission des Finances.

