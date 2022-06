Les Républicains : Olivier Marleix élu à la tête des députés du parti à l'Assemblée nationale

Le député de la 2e circonscription de l’Eure-et-Loir, Olivier Marleix, a été élu à la tête du groupe parlementaire Les Républicains à l’Assemblée nationale. Le candidat l’emporte avec 40 voix contre 20 pour son seul concurrent Julien Dive.

C’est un duel au sommet qui opposait deux membres des Républicains pour obtenir la tête du groupe parlementaire du parti à l’Assemblée nationale. C’est finalement le député de la 2e circonscription de l’Eure-et-Loir, Olivier Marleix, qui l’a emporté avec 40 voix sur 63 possibles.

Il devance son seul concurrent, le député de l’Aisne Julien Dive, qui n’a obtenu que 20 voix, pour 3 abstentions. Olivier Marleix remplace Damien Abad, qui a récemment rallié la majorité présidentielle et est entré au gouvernement d’Elisabeth Borne.

Critique de la politique d'Emmanuel Macron

Fils de l’ancien ministre Alain Marleix, l’homme de 51 ans est député depuis 2012, et président des Républicains d’Eure-et-Loir depuis 2016. Représentant de l’aile conservatrice du parti, il avait parrainé Laurent Wauquiez en 2017 dans la course à la tête des Républicains, puis Michel Barnier dans la primaire de 2021. Ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, le nouvel homme fort du groupe est réputé pour sa critique de la politique d’Emmanuel Macron, notamment en matière économique et industrielle.

Il présidera un groupe d'un peu plus d'une soixantaine de membres, tous élus ou réélus malgré le très faible score de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. A moins que son positionnement, clairement marqué contre la majorité, ne poussent certains Républicains Macron-compatibles à rallier dès à présent Ensemble...