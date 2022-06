Rappel massif de salades dans toute la France : voici les marques concernées

Les autorités sanitaires ont lancé un rappel concernant plusieurs lots de salades en sachet commercialisés par des enseignes de grande distribution, qui contiendraient des résidus de pesticides.

Feuilles de chêne et cœur de laitue : plusieurs lots de salades en sachet de 125g ou 200g sont rappelés par les autorités françaises, car présentent des résidus de pesticides non-autorisés ou une teneur trop élevée en produits phytosanitaires qui peuvent être dangereux pour la santé.

Les sachets de laitue et de feuilles de chêne concernés proviennent des marques Belle France, Saint Eloi, Netto, Saladinettes et Casino, et ont été commercialisés entre le 10 et le 20 juin. On les retrouve dans les enseignes G20, Cocci Market, Intermarché, Leclerc, Lidl, Casino, dans les supérettes indépendantes. La liste exhaustive des lots concernés par le rappel est disponible sur le site du gouvernement Rappel Conso.

#RappelProduit



Feuille de chêne blonde - CASINO





Risques : Produits phytosanitaires non autorisés





Motif : Non conformité phytosanitaire (présence de chlorpyrifos).https://t.co/aTn98tEIbP pic.twitter.com/1RJdWwhswP — RappelConso (@RappelConso) June 23, 2022

Ces salades ne doivent pas être consommées, et doivent être rapportées dans les points de vente. Les personnes ayant acheté ces salades pourront être remboursées.

La date de fin de la procédure de rappel est fixée du 5 au 11 juillet, en fonction des marques et lots concernés.