Sondage : 65 % des Français estiment qu’il y a trop d’immigration en France

L’immigration inquiète les Français. Ils sont 65 % à la trouver trop importante dans le pays, pointe un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 23 juin.

Dans le détail, 30 % des personnes interrogées estiment que «oui, tout à fait», il y a trop d’immigration en France, et 35 % «oui, plutôt». Dans le camp adverse, 11 % pensent qu’il n’y a «pas du tout» trop d’immigration, et 24 % «non, plutôt pas».

Le sondage montre un écart important de perception selon l’âge des personnes interrogées. En effet, la tranche des 18-24 ans est la seule à ne pas penser qu’il y a trop d’immigration dans l’Hexagone (60 % de «non»). En revanche, les 50-64 ans sont 72 % à estimer le contraire. A noter le score enregistré parmi les 25-34 ans, qui, contrairement aux 18-24 ans, se montrent particulièrement concernés sur le sujet, estimant à 69 % que le phénomène est trop important dans le pays.

Le clivage droite-gauche bien visible

Concernant les résultats obtenus en prenant en compte la proximité politique des sondés, le clivage droite-gauche est bien visible. Les sympathisants socialistes et écolos pensent ainsi à 65 % et 62 % qu’il n’y a pas trop d’immigration en France. Plus surprenant, le score chez les LFI est bien plus serré, avec seulement 51 % des interrogés à penser comme leurs alliés de la Nupes sur le sujet.

Au centre, les proches du parti Renaissance (ex LREM) sont 59 % à penser qu’il y a trop d’immigration dans le pays. A droite, le chiffre atteint 95 % pour les sympathisants Les Républicains. Il est même de 100 % pour ceux de Reconquête et du Rassemblement national.

Marine Le Pen en avait d’ailleurs fait un de ces thèmes mobilisateurs avant le second tour des élections législatives. Pour demander à ses militants de se déplacer et de voter pour les candidats RN, elle avait ainsi pointé le risque qu’un parlement dominé par le camp macroniste et la Nupes signifierait que «la problématique de l’immigration disparaitra de l’Assemblée, la problématique de l’insécurité disparaitra, la problématique de l’islamisation disparaitra». Comme en atteste le sondage, le sujet est porteur chez les Français, puisque 89 députés RN ont finalement été élus.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré le 21 et 22 juin 2022, sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.