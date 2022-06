L'édito de Jérôme Béglé : «Elisabeth Borne à la recherche d'un gouvernement»

Dans son édito de ce mardi 28 juin, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, se penche sur la crise politique qui frappe le pays, à l'issue des élections législatives.

La dernière séance publique de l’Assemblée nationale remonte au 23 mars. Aucun des ministres du gouvernement Borne n’a défendu le moindre projet de loi alors qu’au moins une demi-douzaine d’entre eux sont déjà menacés. Six semaines après sa nomination la Première ministre ne sait toujours pas sur quelle majorité s’appuyer.

Bref, nos institutions sont menacées de blocage et il n’est pas certain que les choses s’arrangent d’ici au 15 juillet. A ce jour, nul ne sait quelle politique veut mener l’exécutif et quelle méthode employer pour faire voter les lois.

Autopsie d’un pouvoir politique bloquée et d’un pays à l’arrêt.