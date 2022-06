Verdict du procès du 13-novembre : qui a déjà été condamné à la perpétuité incompressible en France ?

Attendu ce mercredi 29 juin, le verdict du procès des attentats du 13-novembre confirmera ou non la peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible requise à l'encontre de Salah Abdeslam. Pour l'heure, seules quatre personnes y ont été condamnées en France.

Il s'agit de la sanction la plus lourde prévue par le code pénal. La perpétuité incompressible, ou «perpétuité réelle», a été requise contre Salah Abdeslam dans le cadre du procès des attentats du 13-novembre. Instaurée en 1994, cette condamnation rarissime rend infime, presque impossible, tout aménagement de peine. Elle n'a jusqu'ici été prononcée qu'à quatre reprises.

Pierre Bodein, dit «Pierrot le fou»

L'un des rares condamnés en France à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible purge sa peine à Moulins, dans l'Allier. Il s'agit de Pierre Bodein, surnommé «Pierrot le fou» et reconnu définitivement coupable en janvier 2010 de trois meurtres et de séquestrations datant de 2004.

Pierre Bodein est emprisonné pour le meurtre d'Hedwige Vallée, 38 ans, l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre de Jeanne-Marie Kegelin, 10 ans, ainsi que pour le viol et le meurtre de Julie Scharsch, 14 ans. Les corps des victimes avaient été retrouvés sauvagement mutilés, dans les ruisseaux du centre de l'Alsace.

La condamnation de Pierre Bodein à la «perpétuité réelle» date de 2007, en première instance. Ce multirécidiviste avait passé plus de la moitié de sa vie en prison ou en hôpital psychiatrique au moment de son jugement. «Pierrot le fou» a tenté d'obtenir la révision de son procès en 2019, mais sa requête a été jugée «irrecevable».

Michel Fourniret

Condamné à la perpétuité incompressible en mai 2008 pour le meurtre de sept femmes, Michel Fourniret avait à nouveau écopé de la perpétuité dix ans plus tard, pour un assassinat crapuleux. Mort en 2021, à l'âge de 79 ans, celui qu'on surnommait l'orge des Ardennes a emporté avec lui de nombreux secrets concernant son terrifiant parcours criminel, qui a duré quarante ans.

Michel Fourniret n'en avait pas fini avec la justice puisqu'il était encore mis en examen pour les disparitions ou les meurtres de plusieurs femmes. En mars 2020, il avait fini par reconnaître sa responsabilité dans l'affaire Estelle Mouzin, cette petite fille disparue en 2003 en Seine-et-Marne, alors qu'elle était âgée de 9 ans.

Auparavant, en février 2018, il avait également avoué les meurtres supplémentaires de Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 à 19 ans, et de Joanna Parrish, 20 ans, retrouvée violée et étranglée deux ans plus tard. Sa mise en examen pour la disparition de Lydie Logé, en 1993 dans l'Orne, date quant à elle de décembre 2020. Les témoignages de la troisième épouse et complice de Michel Fourniret, Monique Olivier, ont parfois joué un rôle déterminant dans ces révélations.

L'itinéraire criminel de ce tueur en série est tel que certains de ses aveux ont relancé l'espoir d'élucider des «cold cases». Des enquêteurs planchent aujourd'hui encore sur des dossiers de disparitions au long cours, tentant de les relier à l'«ogre des Ardennes».

Nicolas Blondiau

Le soir du 5 novembre 2011, la petite Océane, 8 ans, avait quitté le domicile familial pour aller chercher un jeu vidéo chez un ami qui habitait à 160m de chez elle. Elle a croisé le chemin de Nicolas Blondiau, son meurtrier.

A l'époque âgé de 28 ans, ce père de trois enfants l'a enlevée, violée, étouffée et poignardée. Il a ensuite abandonné son corps au pied d'un olivier, à trois kilomètres du village du Gard où habitait la fillette.

Nicolas Blondiau a été condamné à la perpétuité incompressible en 2013 à Nîmes et a fait appel de cette décision. La cour d'assises d'appel du Vaucluse a néanmoins confirmé ce verdict.

Yannick Luende Bothelo

La cour d'assises de Loire-Atlantique a condamné Yannick Luende Bothelo à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible en novembre 2016. Agé de 29 ans à l'époque, ce dernier a été reconnu coupable de l'assassinat et du viol, accompagné d'actes de torture et de barbarie, de la jeune Marion, 14 ans.

Le corps de la victime avait été découvert le 19 mars 2012, dans des toilettes publiques à Bouguenais, dans l'agglomération nantaise. Marion avait été frappée de 68 coups de couteau. Son meurtrier avait également été reconnu coupable de l'agression de deux hommes âgés.

Auprès des policiers, puis des juges, Yannick Luende Bothelo a expliqué qu'il était le «Messie» et avait demandé à parler au président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy. Mutique durant la majeure partie de son procès, il est sorti de son silence pour assurer avoir entendu des voix avant le meurtre de l'adolescente.

La cour d'assises a estimé que M. Luende Bothelo était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant altéré son discernement, mais n'a pas accordé une diminution de peine prévue par la loi.

la «perpétuité réelle»

Concrètement, lorsqu'une personne est condamnée à la perpétuité incompressible, ses chances d'obtenir un jour un aménagement de peine sont presque réduites à néant.

Pour commencer, le condamné ne peut demander une révision de son cas qu'au bout de trente ans passés en prison. Sa requête est alors soumise à l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, qui jugent notamment si l'individu en question manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale.

Le tribunal doit s'assurer que sa décision n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Pour cela l'avis des victimes est recueilli, ainsi que celui d'un collège de trois experts médicaux qui évaluent l'état de dangerosité du condamné.

Au départ, la perpétuité incompressible était prévue uniquement pour les meurtres d'enfants, accompagnés de viols ou de tortures. Elle a été étendue en 2011 aux meurtres ou tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l'autorité publique (forces de l'ordre, magistrats, surveillants de prison). Après la série d'attentats qui a frappé la France en 2015, la «perpétuité réelle» a cette fois-ci été élargie aux crime terroristes, en juin 2016.

Si la cour d'assises spéciale suit les réquisitions du parquet national antiterroriste dans le cadre du procès des attentats du 13-novembre, alors Salah Abdeslam deviendra le 5e homme a être condamné à la perpétuité incompressible en France.

A noter que la même sanction a été demandée contre le Belge Oussama Atar, «cadre supérieur» de Daesh et commanditaire des attentats, ainsi que contre Obeida Aref Dibo, cadre syrien des «opérations extérieures» de l'organisation terroriste. Tous deux sont présumés morts en Syrie et ont été jugés par défaut. Le verdict est attendu en fin de journée.