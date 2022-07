Le groupe Editis lance Capeezy, une plate-forme de soutien scolaire en ligne innovante

Leader français de l’édition, le groupe Editis réinvente le soutien scolaire en ligne avec Capeezy, un compagnon digital innovant fondé sur l’expertise pédagogique de la maison Bordas.

Pour accompagner les élèves du CP à la Terminale et les guider vers la réussite, le groupe Editis lance Capeezy, une plate-forme de soutien scolaire en ligne inédite, mise au point avec des experts pédagogiques des éditions Bordas.

Ce service innovant propose des parcours pédagogiques sur-mesure et des contenus variés pour réviser sans jamais s’ennuyer. Au menu : des leçons conformes aux programmes de l’Education nationale, des exercices interactifs avec des corrections commentées pour comprendre ses erreurs, des quiz, des vidéos, des fiches de révision, et même des podcasts.

©Editis

Et pour que cet apprentissage soit le plus ludique possible et favoriser la concentration, chaque élève est plongé dans un univers adapté à sa tranche d'âge. Pour motiver les enfants, des badges sont à collectionner et les plus petits peuvent compter sur la mascotte Apollo pour leur prodiguer des conseils.

©Editis

De leur côté, les parents ont la possibilité de suivre facilement les progrès de leur progéniture grâce à des tableaux de bord. En plus, Capeezy, qui est régulièrement mise à jour par des auteurs enseignants, tous agréés, est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, permettant ainsi aux abonnés de réviser quand ils veulent et où ils veulent.

trois formules au choix

Au total, trois formules sont proposées : la Ciblée (une matière, un enfant à 5,99€/mois), la Réussite (toutes les matières pour un enfant à 13,99€/mois), ou bien la Tribu (toutes les matières et jusqu’à quatre enfants à 24,99€/mois), en sachant que les 15 premiers jours d’essai sont gratuits.

A noter également qu’un partenariat a été initié avec les magasins E. Leclerc qui offrent deux mois d’abonnement à la plate-forme pour tout achat d'un cartable ou d’un sac à dos en magasin.