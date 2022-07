14-Juillet 2022 : tout savoir sur Candice Parise, la chanteuse qui clôturera l'événement

Candice Parise, chanteuse au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a été choisie pour clôturer les célébrations du 14-Juillet qui se tiennent aujourd'hui sur les Champs-Elysées. Voici ce qu'il faut savoir sur elle.

Candice Parise a une grande expérience dans la chanson. Chantant depuis ses 11 ans, elle a notamment représenté Paris et l'Île-de-France pour les sélections de l'Eurovision en 2006. Elle a ensuite suivi une formation en comédie musicale à Londres grâce à laquelle elle a pu intégrer plusieurs spectacles dont «Hair» à Paris et «Notre-Dame de Paris» lors d'une tournée en Asie. Elle y interprétait alors le rôle d'Esmeralda. Puis, après avoir interprété la jeune Gitane, elle se glissera dans la peau de Juliette dans la comédie musicale «Roméo et Juliette» lors de la première version française jouée sur le Continent.

Candice Parise a par la suite été meneuse de revue dans un des plus gros cabaret de France appelé le Royal Palace et situé en Alsace. En 2017, elle avait été sélectionnée par Florent Pagny lors des auditions à l'aveugle du télécrochet «The voice» en interprétant «Take me to church» du chanteur Hozier. Elle travaillera avec Disney en Belgique dans différents concerts philarmoniques.

Aujourd'hui âgée de 29 ans, elle est aussi engagée dans l'association AuditionSolidarité qui permet de fournir des appareils auditifs à des personnes dans le besoin, et ce, dans le monde entier. C’est d’ailleurs cet engagement, qui lui permettra indirectement de chanter pour les célébrations du 14-Juillet puisqu'un des animateurs de l'association lui a proposé de se joindre à lui alors qu'il organisait une séance de prévention pour l'orchestre harmonique des sapeurs-pompiers de Paris.

Elle y rencontrera le chef d'orchestre, le sergent-chef Julien Voisin. Celui-ci la rappellera plusieurs mois plus tard pour chanter afin de rendre hommage à un pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions. De là, débutera une collaboration qui la mènera aux Champs-Élysées

Un final Ambitieux

Le gouverneur militaire de Paris, Christophe Abad, en confiant l'organisation du tableau final au sergent-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a permis à celui-ci de concrétiser le projet qu’il portait depuis deux ans avec Candice Parise. Ce final sera donc constitué d'un medley qui rendra hommage au Chant des partisans, à Joséphine Baker ainsi qu'à Jean-Paul Belmondo.

Il intègrera aussi une composition originale : «France». Le thème de cette année étant «Partager la flamme», cette composition de Rick Allison dont les paroles ont été écrites pare par Thierry Sforza, sera liée aux pompiers avec un champs lexical qui y fait référence à de nombreuses reprises.

Ce sera une première, Candice a précisé à CNEWS que «c’est assez incroyable parce que c’est très novateur et moderne et assez unique d'avoir une composition pour le final du 14 juillet, ce n'est jamais arrivé». Concernant la Marseillaise, la chanteuse précise qu’«au début c'est une autre Marseillaise qui avait été proposé, et finalement le gouverneur militaire de Paris a préféré la version de Berlioz que je trouve superbe, avec l'intervention du cœur de l'armée française et de toute la jeunesse académique».