Projet de loi pouvoir d'achat : «Nous voterons l'essentiel des mesures», assure Marine Le Pen

Le projet de loi de «mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat» est examiné depuis ce lundi par les députés. Défendu par un parti présidentiel à la peine faute de majorité absolue à l'Assemblée, le texte pourra néanmoins compter sur l’appui des élus RN, a assuré leur présidente de groupe Marine Le Pen.

Le Rassemblement national s’engage à faire des compromis avec le gouvernement sur les mesures en faveur du pouvoir d’achat. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l’Assemblée, a ainsi indiqué ce lundi lors de son discours au palais Bourbon, que ses députés voteraient la majorité des mesures proposées par le gouvernement.

Pour autant, pas question d'octroyer un blanc-seing à Emmanuel Macron. En préambule de son propos, Marine Le Pen a ainsi pris le soin d'attaquer le bilan économique du chef de l'Etat, avant de pointer du doigt les faibles engagements, selon elle, proposés par la majorité en matière de pouvoir d'achat.

«Finalement, la pauvreté du texte que vous nous présentez démontre que cette posture n’était que du cynisme, vos mesures, simples transpositions du projet présidentiel d’Emmanuel Macron, apparaît donc injuste, inefficace et déjà obsolète. Obsolète à l’image d’Emmanuel Macron, qui souffre d’une forme grave de déni présidentiel, prisonnier d’un palais où il pense encore tout commander, alors que le peuple l’a mis en minorité à l’Assemblée nationale», a critiqué la députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais.

Pour rappel, le pouvoir d’achat a été l'une des priorités du RN lors de la campagne présidentielle, seule raison valable pour Marine Le Pen de faire des concessions. «Nous, députés du RN, nous avons clairement entendu le message des Français. Ils ne veulent pas d’obstruction mais du travail constructif. Ils ne veulent pas de posture mais des résultats. Ainsi, nous voterons l’essentiel des mesures que vous proposez. Mais nous les voterons en disant toute la vérité aux Français et en faisant des propositions concrètes pour améliorer le texte», a-t-elle nuancé.

Par ailleurs, au-delà des compromis avec la majorité, le RN entend compter sur les autres groupes d’opposition pour imposer au gouvernement des mesures plus poussées sur le pouvoir d’achat.

«Emmanuel Macron ne combat pas ce désordre économique, il l’incarne. Aussi, pour sortir de cette impasse sur le pouvoir d’achat, j’en appelle aux oppositions qui peuvent imposer des mesures alternatives. Je tends la main pour faire baisser le prix du carburant et du chauffage. Je tends la main pour augmenter le salaire réel sans ruiner les entreprises. Je tends la main pour déconjugaliser l’AAH (allocation aux adultes handicapés) et augmenter les petites retraites. Je tends la main pour sauver EDF et notre souveraineté énergétique. Je ne tends pas la main pour moi mais pour les Français», a conclu Marine Le Pen.