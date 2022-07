Des gendarmes de plus en plus agressés et des signalements en légère hausse, selon l’ IGGN

Par Tanguy Hamon, Marie Aubazac -

L’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a publié, ce mercredi, son rapport annuel. Les signalements sont en légère hausse, tandis que les agressions contre les militaires ont explosé depuis plusieurs années. Le rapport annuel de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), portant sur l'année 2021, a été diffusé ce mercredi. L’organe, qui a pour mission d’exercer un contrôle interne sur les 134.000 gendarmes du pays et d’apporter de la transparence à la population, a ainsi publié plusieurs chiffres. Il en ressort que sur les 2.344 signalements de particuliers réalisés sur la plateforme de réclamation de l’ IGGN, 987 relevaient de sa compétence (les autres concernaient en majorité des contestations d’infractions). Un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2020. Sur le même sujet «Honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes», lance Elisabeth Borne Lire Pour celles qui ont été traitées, il s’agissait notamment de critiques sur l’action des gendarmes lors de procédure (229), sur des comportements sur la voie publique (175), sur l’accueil du public dans les brigades (170) ou encore sur des refus de prise de plainte (163). Les signalements pour usages disproportionnés ou illégitimes de la force ont été au nombre de 70. Pour l’ensemble de ces cas, l’ IGGN indique que 11% ont finalement été avérés. 111 ont débouchés sur des manquements déontologiques et ont donné lieu à des sanctions administratives. Concernant les sanctions disciplinaires, comptabilisées à part, 2.807 ont été prises, dont 65 blâmes, 25 radiations des cadres et 6 résiliations de contrat d’engagement. Aucune riposte par feu dans 95% des agressions avec arme L’organe a également indiqué que les gendarmes ont effectué 2,4 millions d’interventions sur une année, soit une toutes les quinze secondes. Parmi celles-ci, 88 situations ont impliqué l'utilisation d’armes à feu. Une augmentation de 19% par rapport à 2020, dans un contexte de violences envers les forces de l’ordre, notamment via des agressions avec véhicule (refus d’obtempérer) ou des attaques ou menaces directes par des individus armés. En 10 ans, les agressions contre les gendarmes ont augmenté de 110% (4.160 en 2021). Celles avec armes de 323%. Ce cas de figure a représenté 1.859 situations pour l’année 2021. 95% du temps, les militaires n’ont pas riposté en faisant usage d’armes à feu. Lorsque ce fut le cas, sept individus ont été abattus en un an (cinq cas d'agression avec arme à feu, un autre impliquant un véhicule qui leur a foncé dessus et un lié à des jets de projectiles). Sur le même sujet Oise : un couple de gendarmes attaqué à son domicile Lire L’ IGGN indique également que 3.027 gendarmes ont été blessés en mission, dont 1.883 à la suite d’une agression physique.