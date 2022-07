La justice «fonctionne mal» et n’est «pas assez sévère» pour une grande majorité des Français

Près de trois quarts des Français estiment que la justice du pays «fonctionne mal» et une large majorité pointe qu’elle n’est «pas assez sévère», selon un sondage du JDD paru ce dimanche.

Le constat est cinglant, les Français sont critiques envers la justice. Pour 73% d’entre eux, celle-ci «fonctionne mal». Ils sont également 65% à dénoncer son manque de sévérité, selon un sondage Ifop pour le JDD, diffusé ce dimanche.

«En soixante ans, les Français n’ont jamais été aussi mécontents du fonctionnement de la justice en France», pointe ainsi l’institut de sondage. En termes de comparaison, ils n’étaient que 51% à juger qu’elle était trop clémente, en 2011.

La statistique a désormais grimpé de 14 points, et explose même parmi les partisans de la «droite radicale» (82%).

L'action d'Emmanuel Macron et d'Eric Dupont-Moretti pointée du doigt

Le sondage a également évalué l’avis de la population (l'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.017 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par questionnaire auto-administré en ligne les 21 et 22 juillet) en matière de lutte contre l'insécurité. Là encore, le bilan d'Emmanuel Macron depuis sa première élection est jugé «négatif» à 69% alors que son action en matière de justice est jugée mauvaise à 73%.

Deux ans après son arrivée au gouvernement, seulement 30% des sondés jugent «positive» l'action du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Dans le même temps, 44% ont une mauvaise opinion de lui.

Le ministre a donc une tâche considérable devant lui, alors qu’il a entamé la semaine dernière une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire dans leur ensemble, dix jours après la remise à Emmanuel Macron du rapport sur les Etats généraux de la justice, jugée «au bord de la rupture».

Une mission délicate, d’autant que les deux principaux syndicats de magistrats, en conflit avec le ministre, ont refusé son invitation.