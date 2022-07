Incendie dans l'Hérault : le feu «ne progresse plus», de 800 à 900 hectares brûlés

Deux feux se sont déclarés mardi matin dans l'Hérault. Quelque 650 soldats du feu sont toujours mobilisés et des évacuations préventives ont eu lieu. Ce mercredi, les deux feux ne progressent plus, après une nuit de lutte.

L'Hérault brûle aussi. Depuis mardi matin, les pompiers de l'Hérault sont mobilisés sur deux départs de feux distants d'1,5 km, au nord de Montpellier. Les flammes sont apparues dans des forêts de pins aux alentours de 11h00 mardi et les deux incendies se sont réunis par la suite. Après une nuit entière de lutte, le feu «ne progresse plus» ont indiqué les pompiers ce mercredi matin.

#Incendie|| Les #SapeursPompiers de l’#Hérault sont engagés pour 2 distincts Communes de Gignac & de Saint Bauzille de la Sylve Les #Secours sont sur place ou en transit appuyés par la cellule aérienne du @SDIS34 Laissez les accès libre aux #InfoFlash pic.twitter.com/vxrwYyoytx — Pompiers 34 (@SDIS34) July 26, 2022

«Il ne progresse plus. Il n'est pas encore fixé, parce qu'on a encore de nombreuses lisières à traiter, donc on le passera quand ces lisières seront plus calmes», a déclaré à l'AFP, peu après le lever du soleil, le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des pompiers de l'Hérault.

«L'objectif, avant que le vent ne se lève, est de vraiment le caler, pour qu'après on puisse entrer en action et qu'on ne soit pas embêtés quand le vent va se relever», a-t-il expliqué.

650 pompiers mobilisés

Quelque 650 soldats du feu ont été mobilisés pour lutter contre les flammes et ont poursuivi leur lutte contre les flammes pendant tout la nuit de mardi à mercredi.

Trois avions bombardiers d'eau de la cellule départementale devaient reprendre leurs largages tôt ce mercredi «pour vraiment parfaire le travail sur les lisières et éviter qu'elles ne reprennent».

Depuis le double départ de feu sur la commune de Gignac mardi, l'incendie a parcouru de 800 à 900 hectares, selon le porte-parole des pompiers.

Heureusement, «Aucune victime n’est à déplorer» et «aucun dégât» n'a été constaté sur les bâtiments.

Quelque 280 personnes ont par ailleurs fait l'objet d'une évacuation préventive.