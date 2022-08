Elisabeth Borne annonce la création d’un poste d’ambassadeur aux droits LGBT+

Lors de sa visite d’un centre LGBT+ à Orléans, ce jeudi, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la création d’un poste «d’ambassadeur aux droits LGBT+».

Une première dans le gouvernement. En visite à Orléans, la Première ministre Elisabeth Borne s’est rendue au centre action LGBT+, GAGL 45 (Groupe action gay et lesbien Loiret). Lors de sa prise de parole, elle a annoncé la nomination «d’un ambassadeur en droit LGBT+».

Elle a ainsi avancé que cette personne sera nommée «d’ici à la fin de l’année» et aura pour mission de coordonner l’action du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères «pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+».

La résidente de Matignon a ajouté que cet ambassadeur «portera la voix de la France et défendra la dépénalisation universelle de l’homosexualité et de la transidentité».

EN DIRECT | Intervention de la Première ministre @Elisabeth_Borne pour les 40 ans de la loi mettant fin à la répression de l’homosexualité. https://t.co/fUQyYTC5gg — Gouvernement (@gouvernementFR) August 4, 2022

Aucun nom mentionné

Si aucun nom n'a été mentionné concernant ce prochain poste d’ambassadeur, la Première ministre a tenu à rappeler que cette création est à l'origine de l’engagement du président de la République, Emmanuel Macron.

Elisabeth Borne n’a pas hésité à prendre l’engagement de poursuivre le combat du gouvernement pour «mener les droits LGBT+ à s’accélérer». Elle a ainsi promis d’agir «sans relâche» avec l’aide des associations, de la société civile ou encore des collectivités.

Par ailleurs, cette dernière a également salué le travail des associations et des centres LGBT+, qu’elle a qualifié «d’exemplaire». Elle a fait savoir que dix nouveaux centres devraient ouvrir leurs portes grâce à «la création d’un fond de trois millions d’euros».