Météo : Voici où les orages et les pluies vont s'abattre dimanche

Alors que seize départements étaient encore placés en vigilance orange en France ce 13 août, la vague de chaleur s'apprête à laisser place à un épisode orageux. Les orages seront en effet présents ce dimanche sur la plupart du pays, s'accompagnant d'une chute du mercure et de cumuls de pluies par endroits importants.

Les très fortes chaleurs prennent fin ce dimanche. Selon Météo-France, l'épisode caniculaire va laisser place à «une dégradation orageuse qui touchera la plupart des régions, générant ainsi une baisse significative des températures».

Cet épisode caniculaire va prendre fin dimanche à la suite d'une dégradation orageuse qui touchera la plupart des régions, générant ainsi une baisse significative des températures. pic.twitter.com/11aIVESeZZ — Météo-France (@meteofrance) August 12, 2022

Mais où s'abattront les orages et pluies en France? Le matin, des averses accompagnées de coups de tonnerre tomberont du Languedoc à la Bretagne, où elles pourront être soutenues.

Un temps orageux du Sud-Ouest aux pays de Loire

Le temps sera orageux également du Sud-Ouest aux pays de Loire, et les ondées gagneront à la mi-journée le Centre-Est et la Bourgogne. Elles arroseront assez copieusement les régions allant des Cévennes au Centre, ainsi que la vallée du Rhône.

Elles seront moins nombreuses près de la Méditerranée et le temps sera calme sur la Corse avec un ciel variable.

Le temps restera chaotique l'après-midi sur la façade est avec des coups de tonnerre. Les ondées balaieront l'ensemble du Nord-Est en soirée. Elles seront éparses de l'Ouest normand à la frontière belge.

Sur un quart sud-ouest, des éclaircies se développeront, et l'activité orageuse se concentrera près des reliefs. Les minimales resteront élevées de 17 à 21 degrés sur la façade ouest, 20 à 24 degrés dans le Sud-Est, 12 à 18 degrés dans le Nord-Est. De la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne, Normandie, les maximales ne dépasseront pas 21 à 28 degrés. On attend 24 à 30 degrés ailleurs sur le pays, 32/33 degrés par endroits sur le Nord-Est et de la Provence à la Corse.