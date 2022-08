Rentrée universitaire 2022 : des frais en hausse de près de 8%

D’après le baromètre annuel de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), les étudiants devront faire face cette année a une augmentation inédite des frais de rentrée. Une conséquence de l’inflation et de la crise sanitaire.

Une augmentation historique. Et pour cause, la hausse des frais de rentrée des étudiants pour 2022, est la plus forte enregistrée par l’indicateur de la FAGE. Selon le baromètre, le coût de la rentrée scolaire, qui intègre les frais de rentrée et ceux de la vie courante, a augmenté de 7,38% par rapport à l’année précédente. Le coût moyen par étudiant s’élèvera désormais à 2.527 euros.

«On n'a jamais connu une telle augmentation d’une année à l’autre», a affirmé le président de la FAGE, Paul Mayaux.

En cause, la «véritable flambée» des frais de rentrée qui connaissent cette année une augmentation de 13,04% pour un coût moyen de 1.307,20 euros.

#Rentrée2022 | Pour la 20ème année consécutive, la #FAGE publie son indicateur du coût de la rentrée étudiante 2022





En 2022, le coût de la rentrée atteint 2 527€, une augmentation historique de 7,38%





+ d'infos https://t.co/81Su3ZUn2h pic.twitter.com/9iMWyQBBVR — FAGE (@La_FAGE) August 16, 2022

En détail, les frais liés au matériel pédagogique augmentent de 15,82%, les frais d'assurance logement de 11,83%, et les complémentaires santé de 32,21%. Un étudiant devra donc débourser en moyenne 411,13 euros pour sa couverture santé pour l'année scolaire 2022-2023.

Face à la hausse générale du coût de la vie, les frais de la vie courante, quant à eux, augmentent globalement de 1,92%, pour un montant moyen de 1.219,82 euros.

Des mesures gouvernementales attendues

Si l’accroissement du prix des complémentaires était prévisible en raison notamment de l’effort réalisé par les mutuelles pendant la pandémie, «on ne s’attendait pas à une telle augmentation», a confié Anne-Laure Syrieix, vice-présidente de la FAGE chargée des affaires sociales.

Dès lors, la fédération a demandé au gouvernement des mesures «fortes, structurelles et durables». Parmi elles, une réforme du système des bourses, ou encore l’élargissement de la complémentaire santé solidaire aux étudiants boursiers.

La #FAGE attend du gouvernement des mesures d'urgence pour la rentrée. Les aides annoncées par le gouvernement sont vitales pour le.s étudiant.e.s, mais en deçà de l'#inflation.





Nous attendons des mesures pérennes, sur le long terme, pour l'ensemble des étudiant.e.s — FAGE (@La_FAGE) August 16, 2022

De son côté, l’exécutif a déjà annoncé la revalorisation des bourses sur critères sociaux de 4%, des aides au logement de 3,5%, ainsi que le prolongement du ticket restaurant universitaire à 1 euro pour les étudiants les plus précaires.

Des mesures jugées insuffisantes par Anne-Laure Sirieix, qui a rappelé que l’inflation était estimée en juillet à 6,1% sur un an.