Refus d'obtempérer : le conducteur d'un véhicule percute un policier à Vénissieux, les forces de l'ordre font feu

Un policier a été percuté dans la nuit de jeudi à vendredi par un conducteur refusant de se soumettre à un contrôle. Les forces de l'ordre ont neutralisé les deux personnes à bord du véhicule.

Un refus d'obtempérer de plus. Cette nuit, aux alentours de minuit, deux patrouilles de police (Brigade anti-criminalité et le groupe de sécurité de proximité) ont procédé au contrôle d'une voiture présente sur un parking à Vénissieux (Auvergne-Rhône-Alpes), précédemment signalée comme étant volée.

Les policiers ont tenté de contrôler le conducteur, mais ce dernier n'a pas obtempéré et a démarré brusquement, percutant le policier qui est passé sur le capot, avant d'être projeté au sol.

D'après une source proche du dossier à CNEWS, le policier a pu faire feu, ainsi qu'un autre collègue, touchant le conducteur à la tête et neutralisant le passager. Le conducteur de la voiture aurait d'ailleurs été hospitalisé.

Les deux victimes étaient défavorablement connues des services de police, l'un pour association de malfaiteurs et faits de droit commun et le second pour des faits de droit commun.

La sûreté départementale a été chargée de l'enquête sur l'atteinte aux forces de l'ordre.

L'IGPN a quant à elle été saisie suite aux tirs des policiers, comme à chaque fois que les fonctionnaires sont amenés à faire usage de leur arme. Les deux policiers auteurs des tirs sont d'ailleurs actuellement entendus par l'IGPN, sous le régime de la garde à vue.