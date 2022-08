«KohLantess» : Eric Dupond-Moretti en opération déminage à Fleury-Mérogis cet après-midi

Fragilisé par l'affaire «KohLantess», l'événement sportif caritatif centré autour d'une compétition de karting récemment organisé au sein de la prison de Fresnes (94), le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, consacre, ce mardi après-midi, un déplacement à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

Le garde des Sceaux en démineur. Empêtré dans l'affaire du karting à la prison de Fresnes (Val-de-Marne), le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, se rend cet après-midi à la maison d’arrêt voisine de Fleury-Mérogis (Essonne).

Le déplacement du garde des Sceaux, attendu sur place vers 16h, entre officiellement dans le cadre du programme de nouvelles places de prisons voulu par Emmanuel Macron. A Fleury-Mérogis, ce sont ainsi 400 nouvelles places qui doivent être construites.

Dans ce contexte, Eric Dupond-Moretti doit d'ailleurs tenir, à l’issue de sa visite de chantier, un point presse pour défendre l'action gouvernementale en la matière.

Mais l’organisation, le 27 juillet dernier, au sein de la prison de Fresnes, d’épreuves inspirées du jeu télévisé «Koh Lanta» au profit d’associations caritatives, devrait vite occuper les échanges avec les journalistes.

Baptisé «Kohlantess», cet événement a provoqué une vive indignation dans la mesure où plusieurs épreuves, dont une course de karting entre détenus, surveillants et jeunes de quartier, étaient organisées au cœur même du centre de détention. La compétition ayant même été fimée et une vidéo mise en ligne sur YouTube, désormais inaccessible.

Deux criminels ont participé au «Kohlantess»

Alors qu'il aurait dû concerner des détenus sans casier judicaire lourd, il s'avère que deux participants du «Kohlantess» avaient été condamnés respectivement pour viol et pour meurtre, ce qui a conduit hier les organisateurs de l'événement à supprimer «sans délai» les images «par respect pour les victimes».

Samedi dernier, Eric Dupond-Moretti avait lui évoqué sur Twitter «des images choquantes», et annoncé avoir ordonné une enquête des services de l’administration pénitentiaire pour que «toute la lumière soit faite» sur l'affaire. Une annonce loin toutefois d'avoir éteint l'incendie lorsqu'au cours du même week-end on apprenait que 75 % des Français jugent négatif le bilan d’Emmanuel Macron sur l'insécurité, selon une enquête réalisée par l’Ifop pour le Journal du dimanche.

Des responsabilités renvoyées de part en part

Au-delà de l'événement lui-même, la question a rapidement été de savoir si le garde des Sceaux pouvait ne pas avoir été mis au courant de la compétition sportive. Dimanche soir, le Figaro affirmait ainsi que la direction de l’administration pénitentiaire, avec la direction de la communication du ministère de la Justice, avaient «minutieusement» vérifié la vidéo du «Kohlantess» avant publication.

Reste que le ministère de la Justice, se défendant auprès de CNEWS, a déclaré de son côté que «le cabinet du ministre n'a absolument pas organisé cela». «L’initiative, a encore assuré le ministère, a été organisée, montée et gérée en direct de manière bilatérale entre la Prison de Fresnes et les organisateurs. Cela ne remonte pas au ministre».

Un peu plus tôt lundi, Le Monde avait pourtant expliqué que les autorisations de tournage en prison étaient désormais délivrées «au plus près du cabinet du ministre», en raison de la récente «fusion des services de communication des différentes directions» de la place Vendôme.