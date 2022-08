«Je n'ai vu aucun auteur de rodéo urbain incarcéré», dénonce David Le Bars

Invité dans La Matinale ce lundi matin, le secrétaire général SCPN UNSA David Le Bars, est revenu sur les rodéos urbains et la difficulté des policiers, sur le terrain, à gérer ces actes de délinquance.

«Je n’ai vu aucun auteur de rodéo urbain incarcéré, certains ont des dizaines de faits avant d’être interpellés», a expliqué David Le Bars. «Il faut que la justice se regarde dans le miroir lorsqu'elle juge des multiréitérants (...). Il faut se poser la question de la réponse pénale», a-t-il ajouté, en dénonçant un fléau qui dure depuis plusieurs dizaines d'années.

Selon les derniers chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, plus de 2.200 personnes ont été interpellées et 1.800 scooters et motos saisis depuis le début de l'année pour des rodéos urbains, davantage qu'en 2021.

Le département de l'Essonne a été le théâtre ce week-end de deux nouveaux évènements de ce type. A Massy, deux policiers ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'ils tentaient d'interpeller un homme sur sa motocross. La même nuit, à Athis-Mons, trois scooters ont été saisis et un homme de 34 ans placé en garde à vue.