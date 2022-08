Rentrée politique : Elisabeth Borne dévoile les grandes «batailles» du gouvernement à l'issue du séminaire

Après un nouveau Conseil des ministres organisé dans la matinée, le deuxième après celui de la semaine dernière qui succédait à la pause estivale, les membres du gouvernement se sont réunis en début d'après-midi à l'Elysée pour un grand séminaire de rentrée. Elisabeth Borne a développé, à la fin de ce dernier, les «batailles» du gouvernement pour les mois à venir.

La transition écologique, le plein-emploi, la souveraineté nationale et l'égalité des chances sont les quatre grandes batailles que souhaite mener le gouvernement, a annoncé la Première ministre pour conclure le grand séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce mercredi après-midi.

«J'ai fixé des feuilles de route aux ministres que nous rendrons publiques», a expliqué Elisabeth Borne avant d'ajouter qu'une liste de 60 politiques prioritaires avait été dressée et serait elle aussi publiée. Le gouvernement suivra également trois grands principes : la transparence, l'écoute et la recherche du compromis et enfin l'efficacité.

La diffusion des feuilles de route et de la liste des politiques prioritaires entre dans la volonté de transparence du gouvernement. La Première ministre a ensuite estimé que l'écoute et le compromis étaient «une exigence que nous ont rappelé les Français lors des dernières législatives». Pour ce qui est de l'efficacité, Elisabeth Borne a tenu à préciser : «Les Français doivent savoir que nous parlons pour faire, pour être utile, jamais pour polémiquer»

Le gouvernement se prépare à quatre grandes batailles

En outre, la Première ministre a détaillé les quatre grandes «batailles» du gouvernement.

La transition écologique est l'une des grandes priorités de ce quinquennat. Elle passera par «un plan d’action pour atténuer le dérèglement climatique», qui s’adaptera secteur par secteur et territoire par territoire. Quelque 25.000 cadres seront formés à cette dernière.

Le plein-emploi est la deuxième bataille gouvernementale. Elisabeth Borne, qui fut ministre du Travail, a rappelé que «le travail est la clé de la dignité et de l’émancipation». Ainsi, des politiques seront mises en place pour faire reculer le chômage notamment chez les jeunes et les seniors.

Elle a par la suite évoqué la bataille pour la souveraineté nationale. Le but étant d'améliorer l'autonomie alimentaire, médicale et économique du pays. Elisabeth Borne souhaite également que la France dispose d'une «autonomie stratégique autour d’une armée solide pour faire respecter nos frontières».

Enfin la lutte pour l'égalité des chances est la dernière grande bataille défendue par le gouvernement. «Un destin ne doit pas être écrit dès la naissance», a martelé Elisabeth Borne, qui vise la réduction des inégalités tant au niveau de l'éducation que de l'accès à la justice ou à la santé.