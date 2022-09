Agnès Pannier-Runacher : «la réaction de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique»

Invitée de la Matinale de CNEWS ce mardi 6 septembre, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a réagi à la polémique suscitée par les propos de l’entraîneur du PSG Christophe Galtier sur les déplacements du club en avion.

Une réponse qui a poussé tout le monde à réagir, jusqu'aux politiques. Ce mardi, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher était l’invitée de la Matinale sur CNEWS. Cette dernière a répondu à la polémique déclenchée par la réaction de Christophe Galtier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, et de son joueur Kylian Mbappé quant aux déplacements en avion du club.

«La réaction de Christophe Galtier et Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique», a-t-elle déclaré à Laurence Ferrari. Cette dernière a également pointé du doigt la considération «anecdotique» d’un phénomène de plus en plus visible et qui «a des conséquences sur le quotidien des Français, tels que des feux de forêts ou de la sécheresse».

Une réponse jugée «humiliante»

Si Christophe Galtier a tenté de répondre avec humour à la question posée, Agnès Pannier-Runacher a considéré que le retour de l’entraîneur était «humiliant par rapport à une question fondée», à laquelle une autre réponse pouvait être apportée.

Alors qu’un plan de sobriété, prenant notamment en compte les déplacements des clubs et supporters, est actuellement en cours de réalisation, la ministre de la Transition énergétique a estimé que «l’arbre PSG ne devait pas cacher la forêt du monde sportif».