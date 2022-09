Alerte météo aux orages : que signifie la vigilance rouge ?

Les départements du Gard et de l’Hérault ont été placés ce mardi 6 septembre après-midi en vigilance rouge en raison des orages attendus en soirée. Le déclenchement de ce type d’alerte se fait en prévision de phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle et exhorte la population à une vigilance extrême.

Le sud voit rouge. Météo-France a placé, ce mardi 6 septembre après-midi, le Gard et l’Hérault en vigilance rouge en raison d’un épisode orageux. Lors du déclenchement de ce quatrième niveau de vigilance, une attention particulière s’impose.

Dans son rappel sur les quatre niveaux de la vigilance météo, le service officiel de météorologie et de climatologie rappelle que, lors du quatrième niveau, «des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus».

Météo-France invite ainsi les habitants des départements concernés à se tenir «régulièrement au courant de l’évolution météorologique» et à se conformer «aux conseils ou consignes émis par les pouvoirs publics».

Rester à l'abri, s'éloigner des cours d'eau...

Concrètement, lors du déclenchement de la vigilance rouge dans un département quelconque, les habitants sont invités à rester chez eux, de ne pas utiliser leur véhicule, de s'éloigner des cours d'eau, des points bas et des ponts et de rejoindre le point le plus haut possible.

Les personnes au volant sont demandées de ne pas s'engager sur une route immergée, de stationner en toute sécurité et de ne pas quitter leur véhicule.

L'évacuation d'un lieu concerné s'effectuera uniquement sur ordre des autorités.

Un orage stationnaire DANS LE SUD DE LA FRANCE

Concernant le Gard et l’Hérault, «ce n’est pas spécifiquement l’intensité qui est inquiétante. En effet, l’orage ne bouge pas depuis quelques heures. S’il continue sa stationnarité, on peut avoir des cumuls sur certains endroits à 250 mm. C’est vraiment sur l’aspect inondations qu’il y a des risques», a expliqué Météo-France à CNEWS.

«Ce n’est pas l’orage le plus intense de la saison (…) C’est un orage important mais qui ne bouge pas», a ajouté l'institut de météorologie.

Météo-France a affirmé également que «le plus remarquable n’est ni l’activité électrique, ni la grêle mais plutôt le caractère stationnaire de l’orage».

Dans un communiqué, le préfet de l’Hérault a fait savoir que «le SDIS a engagé des moyens importants dans la partie Est de l’Hérault : 250 effectifs mobilisés, dont 10 unités de 4 sauveteurs aquatiques ainsi que 10 groupes de protection inondation (engins). 3 hélicoptères Dragon de la sécurité civile sont également demandés en appui».