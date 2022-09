En concert à l’Olympia, Marc Rebillet insulte de nouveau Emmanuel Macron

Hier soir à l’Olympia, le DJ Marc Rebillet a de nouveau insulté le président de la République face à un public déchaîné. Il avait déjà tenu le même genre de propos outranciers au «Touquet Music Beach Festival» il y a une semaine.

Il a récidivé. A l’Olympia, ce lundi 5 septembre, Marc Rebillet a une nouvelle fois insulté le président de la République. Selon les journalistes du Parisien, le musicien a entamé son concert en scandant «Macron encu…», «Macron dégage». Les fans, déchaînés, ont également participé.

Le 27 août, déjà, le DJ avait déjà copieusement insulté Emmanuel Macron lors du «Touquet Music Beach Festival», provoquant une grosse polémique.

La polémique continue

Au lendemain du 27 août, l'artiste de 33 ans avait mentionné dans une vidéo Instagram que la directrice du festival avait «jeté un verre plein sur son agent pendant le concert sur le côté de la scène, et maintenant ils veulent que je rembourse mon cachet alors que le concert a eu lieu». Les organisateurs avaient également tenté de couper le micro du musicien pendant sa performance.

La direction du festival a condamné fermement cette «prise en otage» du DJ pour «faire le buzz»

Inconnu du grand public, Marc Rebillet avait fait parler de lui sur Youtube pendant le confinement à travers ses «quarantine stream», vêtu d’un peignoir.

Pour rappel, le Code pénal indique que l’insulte publique est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 12.000 euros. Si cette insulte a en plus un caractère raciste, sexiste ou homophobe, la peine peut atteindre 1 an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.