Insécurité à Lyon : après un été sous tension, Gérald Darmanin et Grégory Doucet se sont enfin rencontrés

Le rendez-vous a bien eu lieu. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu ce vendredi à Lyon, pour rencontrer le maire (EELV) Grégory Doucet et aborder le sujet de la sécurité dans la ville.

La rencontre était attendue, elle avait été reportée une première fois, mais a bien eu lieu ce vendredi. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, s’est déplacé à Lyon (Rhône) où il a vu le maire Grégory Doucet à l’Hôtel de ville. Le rendez-vous s’est tenu à la mi-journée, à l’abri des regards. Aucun commentaire n’a pour le moment été fait sur leur échange.

Les deux hommes ne sont pas particulièrement en bons termes, l’été les ayant vu s’affronter à coup de messages sur les réseaux sociaux. Leur passe d’armes avait pour sujet l’insécurité à Lyon, avec un ministre qui exhortait le maire à se montrer plus dur dans sa politique de prévention face à la délinquance, et ce dernier qui lui reprochait de ne faire que de la communication, sans envoyer les renforts attendus sur le terrain.

Un passage par La Guillotière

L’affrontement médiatique avait démarré à la suite de l’agression de trois policiers dans le quartier de La Guillotière, le 20 juillet. Gérald Darmanin s’y était déplacé une première fois quelques jours après, un déplacement que Grégory Doucet avait boycotté.

Ce vendredi, le ministre de l’Intérieur s’est une nouvelle fois rendu dans ce quartier sensible, avant de rejoindre son hôte à la mairie. Le passage n’était pas prévu mais a permis à Gérald Darmanin d’affirmer à des commerçants et riverains «ne vous inquiétez pas», «on ne lâche rien». Il a également indiqué que «les vols avec violence ont baissé de 54 % à la Guillotière. (…) Avec de la volonté, on va y arriver».