Fête de l’Humanité : les gauches se retrouvent en Essonne à compter d'aujourd'hui

La fête de l’Humanité 2022 donne son coup d'envoi ce vendredi 9 septembre et jusqu'à dimanche dans l’Essonne. L’occasion pour les gauches de consolider les liens entamés lors des législatives et la naissance de la Nupes.

Une grande réunion de famille. La fête de l'Humanité, qui commence vendredi et se tient jusqu'à dimanche, marque le retour de Jean-Luc Mélenchon dans le rassemblement des gauches. L'occasion de renouer avec la sphère militante communiste, mais pas pour autant avec le chef du PCF Fabien Roussel.

Cette année, l’événement se déroule sur les communes du Plessis-Pâté et de Bretigny-sur-Orge (Essonne). La Courneuve (Seine-Saint-Denis), qui l'hébergeait depuis vingt-deux ans, devant accueillir le centre des médias des Jeux olympiques de Paris en 2024. Le but reste quoi qu'il en soit le même : la fête a comme but de rassembler.

La coalition Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), scellée en mai, a changé la donne par rapport aux années précédentes, quand les rencontres entre responsables de La France insoumise, d'EELV, du PS et du PCF tenaient de l'affichage et du marronnier.

Signal majeur de cette évolution : la venue de Jean-Luc Mélenchon. Il doit répondre aux questions d'un journaliste de l'Humanité sur la scène de l'Agora, samedi à 11h. Il était absent depuis 2016, notamment parce que ses relations avec le Parti communiste se sont tendues avec l'explosion du Front de gauche puis la campagne de 2017.

Cette année, Jean-Luc Mélenchon tient au contraire à souligner que toute la gauche est rassemblée derrière lui, fort de son instigation de la Nupes après la présidentielle (22 %).

Les thèmes comme le rôle de la Nupes, le nucléaire, la laïcité ou encore la stratégie vis-à-vis des classes populaires seront au cœur des débats entre les différentes nuances de l'alliance.

Pourtant le communiste doit participer à un débat avec les autres dirigeants des partis de la coalition, samedi à 16h à l'Agora. Il donnera la réplique au secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, au premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et pour LFI à la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot.

Si Fabien Roussel n’est pas d’accord sur tous les plans avec Jean-Luc Mélenchon, il reconnaît en revanche au leader de LFI - et à sa propre candidature présidentielle - d'avoir permis «que le curseur à gauche penche vers la remise en cause du capitalisme».

Chez les écolos, Julien Bayou remarque que la fête est l'occasion pour Fabien Roussel de «démontrer son attachement à la coalition» de la Nupes. «Le nôtre est démontré», a-t-il souligné.