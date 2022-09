Marine Le Pen fait sa rentrée politique avec comme cap la présidentielle 2027

Pour sa rentrée politique, Marine Le Pen a opté pour un retour sur ses terres à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ce dimanche 11 septembre. Une occasion pour elle de rappeler ses ambitions pour la prochaine présidentielle et d’éclipser le discours d'Eric Zemmour, prévu quelques heures plus tard.

Un retour aux sources pour lancer une nouvelle année politique. En déplacement à la grande braderie d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ce dimanche, Marine Le Pen en a profité pour faire le bilan de la dernière élection présidentielle, tout en posant les bases de la prochaine organisée en 2027.

Avant toute chose, la tête d’affiche du RN a rappelé son attachement au département du Pas-de-Calais, qu’elle considère comme le fer de lance de sa campagne politique sur le plan national. «Je reste d’abord l’élue de notre circonscription, l’élue de ce bassin minier si cher à mon cœur, la représentante vigilante et exigeante de ses intérêts, de ceux de nos villes et villages. Je crois avoir tenu sans faillir la promesse que je vous avais faite d’être et de rester avant tout votre élue», a assuré la députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais lors de son discours ce dimanche.

Marine Le Pen a également évoqué les excellents résultats de son parti à la dernière présidentielle, avec en ligne de mire une candidature pour la prochaine échéance nationale en 2027. «Vous le ressentez, ce résultat de juin 2022 a jeté les bases d’un grand basculement politique. L’aboutissement d’un long trajet que vous avez été les premiers, héninois et beaumontois, à initier ici dès 2007, lorsque vous m’avez permise d’être le seul second tour de toutes les législatives en France. Depuis ce temps, quel beau travail accompli, ici comme dans toute la France», a assuré celle qui avait échoué au second tour en juin dernier face à Emmanuel Macron.

Une lutte marquée avec Reconquête!

Malgré un passage initialement prévu au journal télévisé de 20h de TF1 ce jeudi, finalement annulé avec le décès de la reine Elizabeth II, Marine Le Pen a néanmoins réussi à faire un coup de communication. En optant pour un discours à 12h ce dimanche, elle a éclipsé la rentrée de son concurrent idéologique principal, à savoir Eric Zemmour (Reconquête). A l’occasion des universités d’été de son parti, ce dernier doit prononcer le discours de clôture ce dimanche à 14h.

Si, officiellement, rien n’a été préparé en ce sens, le président par intérim du RN, Jordan Bardella, en a profité pour envoyer une pique aux militants Reconquête. «Les universités d’été de Reconquête ! seront l’occasion pour eux de méditer, et de s’apercevoir que la stratégie de gouvernement choisie par Marine Le Pen est la seule capable de mener au pouvoir», a assuré ce dernier en conférence de presse ce jeudi.

Une preuve que l’ancien journaliste aujourd’hui à la tête du parti Reconquête représente une réelle menace pour Marine Le Pen dans la course à la prochaine élection présidentielle dans l’Hexagone en 2027.