Jeunes parents : 78 % des mères se lèvent plus souvent la nuit que leur conjoint pour s'occuper des enfants, selon une étude

Près de 8 mères sur 10 (78%) se lèvent plus souvent la nuit pour s’occuper des enfants âgés de moins de 3 ans que leur conjoint, d’après une étude de l’Ifop publiée ce jeudi.

Une charge mentale supplémentaire. Une enquête menée par Ifop, dévoilée ce jeudi 15 septembre, démontre que 78 % des mères s’occupent plus souvent de leurs progénitures de moins de 3 ans que les pères.

L’étude de l’institut de sondage, commandée par Sleepyz.fr, site spécialisé en literie, ajoute que 44 % des mères sont même les seules à se lever durant la nuit.

Chargée d’études à l’Ifop, Louise Jussian explique que «non seulement les mères se lèvent bien plus souvent que leur conjoint, mais elles assument aussi plus largement la charge mentale liée à la préparation du sommeil de leurs jeunes enfants».

«les inégalités de répartition se creusent»

En effet, toujours selon l’étude, si 63 % des parents interrogés ont affirmé avoir mis en place un roulement pour les réveils nocturnes, seules 2 5% des femmes ont confié que ce roulement était ou est équilibré.

Les mères de famille sont également largement plus impliquées dans le respect des horaires de coucher (83 %) contre seulement 54 % des hommes.

Louise Jussian ajoute qu’«au sein même de cette charge mentale, les inégalités de répartition se creusent selon leur nature : elles sont moins importantes lorsqu’il s’agit de changer la couche ou de lire une histoire que lorsqu’il faut faire face à une urgence, à une situation imprévue».

plus d'un homme sur deux a déjà fait semblant de dormir

Selon la chargée d’études, l’enquête laisse tout de même apparaître «une forme de contestation» qui voit le jour, «particulièrement chez les femmes qui se disent très féministes» et qui «n’hésitent pas à reprocher à leur conjoint leur manque d’implication».

Et à raison. Non seulement les femmes se lèvent quasiment deux fois plus vite que les pères (4,5 minutes en moyenne contre 8 minutes pour les hommes), mais ces derniers ont également concédé à 55 % avoir déjà fait semblant de dormir pour ne pas se lever.

D’après le dernier rapport de l’INSEE, la France compte 2.2 millions d’enfants de moins de 3 ans.

L’étude a été menée du 5 au 22 août 2022 par questionnaire auto-administré auprès d’un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population de parents d’enfants de moins de 3 ans.