Strasbourg : le Crous fait polémique en proposant un concours pour gagner des repas gratuits

Un jeu concours proposé par le Crous de Strasbourg et visant à faire gagner des repas gratuits aux étudiants a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

Deux mois de repas gratuits au restaurant universitaire : tel était le prix promis au lauréat du concours organisé lundi par le Crous de Strasbourg sur les réseaux sociaux. Une démarche qui a fait réagir de nombreux internautes, une large part d'entre eux estimant que l'établissement public instrumentalisait ainsi la précarité étudiante. Le concours a depuis été annulé.

Pour espérer remporter ces repas gratuits, les participants étaient invités à s'abonner au compte Instagram du Crous de Strasbourg, ainsi qu'à celui d'Espace Avenir, le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université locale. Pour maximiser leurs chances, les étudiants étaient également encouragés à «liker» la publication et à mentionner leurs amis en commentaire.

Si certains se sont prêtés au jeu, d'autres ont rapidement exprimé leur indignation. Ces derniers, jugeant l'initiative «honteuse», n'ont pas hésité à interpeller directement les responsables du Crous, les accusant de jouer «deux mois de droits humains fondamentaux» «à la roulette russe» plutôt que de faire en sorte que tous les étudiants mangent à leur faim.

Les associations étudiantes n'ont pas manqué de réagir elles aussi, notamment l'Alternative étudiante Strasbourg (AES) qui a condamné l'«indécence» d'un tel concours «quand on sait que 65 % des étudiant-es sautent régulièrement un repas par manque de moyen».

En guise de réponse, le collectif a décidé d'organiser une distribution «gratuite et sans conditions» de produits alimentaires et d'hygiène, ce mercredi 21 septembre, sur le campus de l'université.

Le coût de la vie étudiante en hausse

La démarche du Crous de Strasbourg a été d'autant plus mal accueillie qu'elle s'inscrit dans un contexte économique difficile, marqué par l'inflation. Dans son rapport publié à la mi-août, l'Union nationale des étudiants de France (Unef) avait déjà souligné que le coût de la vie étudiante avait augmenté de 6,47 % en un an. Le budget alimentaire accusait à lui seul une hausse de 145,54 euros sur cette période.

Face à la polémique, le concours a finalement été annulé. Dans un bref message posté sur les réseaux sociaux, le Crous de Strasbourg a affirmé que l'«unique but de ce jeu était de faire connaître au plus grand nombre les comptes de ces deux organismes (le Crous et l'Espace Avenir, ndlr), sur lesquels sont diffusées de nombreuses informations relatives aux services et aides auxquels les étudiants peuvent avoir accès».

«En aucune façon le Crous de Strasbourg n'a souhaité instrumentaliser la précarité étudiante contre laquelle nos équipes sont pleinement mobilisées tous les jours, a écrit l'organisme. Si ce concours vous a laissé croire le contraire, veuillez nous en excuser».