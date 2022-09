Île-de-France : la RATP convoquée mardi pour présenter un «plan d'action» face au manque de bus

Alors que la RATP doit faire face à des difficultés «exceptionnelles» pour recruter de nouveaux conducteurs de bus, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse a sommé le groupe de réagir et de présenter «un plan d'action». Les principaux opérateurs sont convoqués à ce sujet ce mardi 27 septembre.

Un quart du service n'est pas assuré, selon Valérie Pécresse. Face au mécontentement des usagers franciliens, qui sont des milliers à pâtir quotidiennement du manque de conducteurs de bus, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) a réclamé aux opérateurs qu'ils prennent leur part, et remplissent les conditions édictées par leur contrat.

les opérateurs convoqués ce mardi

«Depuis la rentrée, un quart du service de bus de la RATP n’est pas assuré et la SNCF supprime des trains. Cette situation ne peut pas durer», a ainsi fait savoir l'élue francilienne sur Twitter, annonçant qu'elle «réunirait mardi les opérateurs franciliens pour trouver des solutions à la pénurie de conducteurs».

Face à cette situation qu'elle qualifie d'«inacceptable», la présidente d'IDFM exige désormais de la RATP la mise en place d'«un plan d'action comprenant des engagements précis de rétablissement du service», et ce, «sous 15 jours», afin de «rétablir les 100 % de l'offre prévue par le contrat signé l'an dernier entre IDFM et la RATP».

Une situation également dénoncée par les collectifs d'usagers, qui déplorent depuis des mois la suppression des trains par la SNCF, mais aussi l'allongement du temps d'attente entre chaque bus. Avec souvent des bus bondés, qui ne suffisent plus à transporter tout le monde.

«Après avoir longtemps minimisé les dégâts, Valérie Pécresse reconnaît enfin que ça ne va pas du tout dans les bus avec 25 % du service non assuré», relève l'association Plus de trains, qui réclame que l'offre de bus ne soit plus «rabotée» et que «des perspectives qui aident la RATP à recruter» lui soit «données».

Dans un communiqué, la RATP avait admis devoir faire face à une «situation exceptionnelle», qui concerne néanmoins selon elle «l'ensemble des opérateurs de transports en Ile-de-France» et avait assuré être «pleinement mobilisée», déployant «des moyens importants pour recruter et former le maximum de conducteurs de bus».

Pour parvenir à «assurer une offre de service conforme à [ses] objectifs et à [sa] qualité de service», le groupe avait expliqué qu'il restait encore «environ 800 conducteurs de bus à recruter avant la fin de l'année».