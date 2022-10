Marlène Schiappa sur les huées visant Sandrine Rousseau : «le peuple iranien ne souhaite pas avoir pour porte-parole des responsables politiques»

«Le peuple iranien ne souhaite pas avoir pour porte-parole des responsables politiques», a déclaré Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Économie Sociale et Solidaire, invitée ce lundi de la Matinale de CNEWS. Elle réagissait aux huées qui ont visé Sandrine Rousseau à une manifestation de soutien pour les femmes en Iran.

Invitée dans la Matinale de CNEWS, Marlène Schiappa a réagi au fait que la députée écologiste Sandrine Rousseau a été huée dimanche lors de la manifestation parisienne en soutien aux femmes iraniennes. «Le peuple iranien ne souhaite pas avoir pour porte-parole des responsables politiques», a-t-elle d'abord souligné, revenant sur d'anciennes déclarations de l'écologiste au sujet du port du voile.

Pour rappel, en novembre 2021, Sandrine Rousseau avait suscité une vive polémique en estimant qu'en France, «il y en a qui portent des voiles pour des raisons qui sont juste un embellissement».

«Vous avez aujourd'hui des femmes qui meurent (...) et en face elles entendent des personnes en Occident qui disent que le voile est en embellissement ! Mais bien évidemment qu'elles n'ont pas envie de choisir ces personnes-là comme porte-parole, a pointé la secrétaire d'Etat.

Et de poursuivre : «Je fais partie des gens qui luttent contre l'islamisme pied à pied, j'ai co-porté la loi séparatisme avec Gérald Darmanin, j'ai pris des mesures très fortes et je pense courageuses pour défendre la laïcité, ça m'a été reproché. Ca m'a été reproché par des gens qui nous disaient que "l'islamisme radical ce n'était pas un problème", que "le fondamentalisme ça n'existait pas en France"... et ce sont les mêmes qui vont aujourd'hui dans les manifestations» de soutien aux Iraniennes. Donc, «oui, je comprends que ces personnes soient huées», a conclu Marlène Schiappa.

Dimanche, lors de la manifestation parisienne en soutien aux femmes iraniennes, Sandrine Rousseau a fait l'objet de sifflets. Des «dehors, collabo» ont notamment été entendus lorsqu'elle était sur l'estrade.