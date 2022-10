SNCF : la mise en vente des billets pour les vacances de Noël, jugés trop chers, fait sauter l'application

Très attendue, la mise en vente des billets de train pour les fêtes de fin d'année a fait sauter la plate-forme de réservation SNCF ce matin. Certains clients ont jugé les prix trop élevés.

La réservation des billets de train pour les vacances de Noël s'est ouverte ce mercredi matin sur l'application de la SNCF... qui a rapidement été submergée par la demande. De nombreux usagers se sont dit mécontents en raison des problèmes techniques, mais aussi concernant les prix, qu'ils jugent trop élevés.

Les billets pour la période du dimanche 11 décembre au lundi 2 janvier ont été disponibles à la vente dès 6h, et les premières difficultés sont apparues peu après. Sur Twitter, des plaintes ont commencé à fleurir, notamment à propos d'un message d'erreur s'affichant systématiquement au moment de réserver sur l'application SNCF Connect.

Je ne savais pas que c'était plus compliqué de prendre des billets de train que des places de concert pour Beyoncé... @SNCFConnect @SNCF @TGVINOUI pic.twitter.com/hBsW5KS3Se

Le site, qui semble fonctionner normalement depuis, a lui aussi été temporairement touché. Un message indiquait alors que le service était «momentanément interrompu».

Interrogée par RTL, la SNCF a dit s'être laissée surprendre par l'affluence qui «a été 10 fois plus importante que l'an dernier». Il est question de près de 100.000 connexions par minute entre 6h et 8h ce matin, pour une trentaine de billets vendus chaque seconde.

L'entreprise assure que «les ventes n'ont jamais été interrompues». Les clients qui ont «rencontré des lenteurs» ont en réalité été «mis dans des salles d'attente virtuelles». Ceux-là ont connu «jusqu'à cinq minutes d'attente» avant de pouvoir finaliser leur achat.

Une honte #sncf de mettre en vente vos billets pour les fêtes de fin d’année en doublant les prix de ceux pratiqués habituellement ! 100€ pour faire un trajet qui coûte 40/50€ en temps normal et surtout 3 mois à l’avance ?? pic.twitter.com/32zZH8UUju

Les prix @SNCFConnect pour Noël ce n'est pas possible... 264 euros A/R VS 161 euros en avion. Même si je rajoute 20 euros pour l'avion en comptant le trajet jusqu'à l'aéroport en bus. je suis moins chère. Et si je prends la carte Avantage SNCF (billets + carte) j'en suis à 207.

— Stl (@e_stlk) October 5, 2022