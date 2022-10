Inflation : Le PCF participera finalement à la «grande marche contre la vie chère» proposée par Jean-Luc Mélenchon

Le PCF ne figurait pas parmi les auteurs de l'appel à cette «marche contre la vie chère et l'inaction climatique» du 16 octobre, initié par LFI, le PS, EELV et d'autres organisations politiques et associatives.