Karl Olive sur la fermeture de la centrale de Fessenheim : «il ne faut pas prendre les Français pour des jambons»

Invité de la matinale de CNEWS, le député Karl Olive est revenu sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, évoquant une «maladresse».

La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim était-elle une erreur ? Selon Karl Olive, on peut en tout cas parler de «maladresse». Invité sur le plateau de CNEWS ce vendredi 7 octobre, le député Renaissance des Yvelines a appelé à la transparence et à la vérité pour les Français qui ne doivent, selon ses mots, pas être pris «pour des jambons».

«Aujourd'hui, on ne fermerait pas Fessenheim», a concédé Karl Olive. Mais, «la décision, qui avait été prise il y a quelques années, était peut être une décision de bon sens» malgré tout car, aurait-on pu imaginer que la crise du Covid et le conflit en Ukraine allaient «passer par là» ?

Puisqu'il est «facile de donner l'arrivée des chevaux après la course», le député se refuse d'abord à qualifier la fermeture de la centrale d'«erreur» et préfère appeler à la «responsabilité». «C'est à nous de nous adapter à la société et pas l'inverse. Il faut pouvoir l'assumer, en toute transparence : si on s'est trompé, on s'est planté».

Soulignant la nécessité de «corriger le tir plutôt que de dire que c'est toujours la faute de je ne sais qui», Karl Olive est convaincu que les Français attendent «la réalité des faits» et «sont capables de tout entendre». «Il ne faut pas les prendre pour des jambons», a-t-il conclu.