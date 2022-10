Sobriété énergétique : les box Internet bientôt coupées la nuit ?

Particulièrement voraces en énergie, les box Internet intégreront prochainement une mise en veille systématique la nuit, selon une annonce faite par Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, ce lundi.

A l’image du slogan gouvernemental lié au plan de sobriété énergétique, ambitionnant de réduire de 10% notre consommation d’énergie en deux ans, «chaque geste compte». Pour endiguer la flambée des coûts énergétiques du numérique, en hausse de 9% chaque année dans l’Hexagone, le gouvernement souhaite agir sur la mise en veille des box Internet, particulièrement énergivores.

Questionné ce lundi sur la mise en place d’un système de veille la nuit sur les box Internet et les décodeurs TV chez les consommateurs, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a dévoilé que le sujet avait été mis sur la table par le gouvernement, en concertation avec les opérateurs de télécommunications.

Coupure de sa box internet à distance par son opérateur : "c'est l'objectif" à déclaré @jnbarrot, Ministre de la transition numérique sur #Europe1 pic.twitter.com/xLKTVNcXka — Europe 1 (@Europe1) October 10, 2022

«L’objectif, c’est de réduire la consommation énergétique la nuit sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Il existe aujourd’hui des box, des décodeurs, qui se mettent en veille automatiquement mais tout ça n’est pas encore tout à fait uniforme. L’engagement pris par le secteur, c’est soit de faire une mise à jour permettant cette mise en veille pour les box existantes déjà installées, soit pour les nouvelles box distribuées et vendues que cette mise en veille soit installée par défaut», a détaillé Jean-Noël Barrot sur Europe 1.

Des économies de 85 à 95% en veille profonde

Dans les faits, l’ensemble des box Internet et des décodeurs TV vont intégrer dans un avenir proche une mise en veille automatique ou programmable, à l’image des téléviseurs actuels. La mise en place de cette fonctionnalité sur les téléviseurs a permis de grandes économies énergétiques puisqu’un appareil en veille consomme dix fois moins qu’un appareil au mode de fonctionnement normal.

Certains opérateurs de télécommunications ont déjà pris ce virage. Free, via l’application Freebox Connect, propose à l’heure actuelle de couper son WiFi sur certaines plages horaires. La filiale du groupe Iliad a annoncé la mise en place d’un mode «économie d’énergie» sur certains modèles, permettant notamment de désactiver le téléphone ou de mettre en veille le décodeur TV, pour une économie d’énergie estimée à 95 %. Le leader du secteur en nombre d’abonnés haut débit, Orange, a déjà mis en place ce système sur sa Livebox 6, avec une économie annoncée de 85% en veille profonde, selon Franceinfo.

Le duo box Internet et décodeur TV est particulièrement énergivore, notamment en raison du WiFi. D'après l’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), les deux appareils couplés consommeraient en moyenne 184 kWh par an, soit davantage que certains appareils électroménagers comme les réfrigérateurs ou les lave-linges. Pour une box seule, le coût moyen annuel pour chaque Français serait supérieur à 30 euros, selon cette même source.