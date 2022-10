Tout savoir sur le programme Abri d'Urgence aidant les femmes victimes de violences

Une conférence de presse organisée ce lundi, sous l’impulsion du groupe hôtelier Accor et de la Fondation de lutte contre les violences faites aux femmes, a permis de faire le point sur le dispositif Abri d’Urgence lancé en décembre 2020 dans l’Hexagone.

Grâce au soutien de l’actrice Julie Gayet, devenue ambassadrice de la Fondation des Femmes, le mouvement a pris de l’ampleur. La conférence de presse organisée ce lundi à l’initiative du groupe hôtelier Accor et de la Fondation de lutte contre les violences faites aux femmes a permis de relayer les avancées et les chiffres clés de l’initiative depuis son lancement.

Un projet débuté pendant la pandémie

A l’origine, Accor a lancé la plate-forme baptisée CEDA, pour Coronavirus Emergency Desk Accor, afin de venir en aide aux populations vulnérables en leur ouvrant l’accès à des chambres d’hôtels lors de la pandémie de Covid-19 en mars 2020.

La Fondation des femmes a rejoint l’initiative en décembre 2020 dans le but de permettre aux femmes victimes de violences de quitter leur foyer pour bénéficier d’un lieu sécurisé et anonyme. Le dispositif, qui a fonctionné de décembre 2020 à août 2021, a permis à de nombreuses femmes et leurs enfants, touchés par les violences, d’avoir une chambre d’hôtel à prix coûtant. Outre l’aide financière, les victimes ont également bénéficié d’un accompagnement professionnel sur le plan juridique, social et psychologique auprès de la Fondation des Femmes.

Suspendu entre septembre 2021 et février 2022 par manque de fonds, le programme Abri d’Urgence a finalement été relancé en mars dernier grâce au soutien de la Fondation BNP Paribas et d’Alternative Patrimoine. Plus qu’une chambre d’hôtel à prix coûtant comme proposée initialement, le dispositif a changé afin de permettre aux bénéficiaires d’être directement hébergés.

Plus de 850 bénéficiaires depuis le lancement

D’après les chiffres communiqués ce lundi par le Fondation des Femmes, Abri d’urgence a permis d’accueillir 348 femmes et 366 enfants, soit 714 bénéficiaires au total, entre décembre 2020 et août 2021. Le dispositif a également financé 13.867 nuitées lors de cette période, avec un séjour moyen de 19 nuits par bénéficiaire. A cela s’ajoute les 98 femmes et les 48 enfants hébergés par les groupes hôteliers partenaires depuis mars 2022, soit l’équivalent de 102 structures mobilisées pour 1.050 nuitées au total.

Depuis mars dernier près de 98 femmes et 48 enfants ont bénéficié de ce projet qui sauve des vies. Un grand merci à nos partenaires @FondationBNPP @Accor et Alternative Patrimoine qui permettent à ce programme d’exister et à tous les hôteliers partenaires. #AbridUrgence pic.twitter.com/YBQeI4JpjJ — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) October 10, 2022

Dans son projet de loi de finances 2023 soumis fin septembre, le gouvernement a pourtant prévu de supprimer 14.000 places d’hébergement d’urgence en 2022 et 2023 en raison de la baisse de l’épidémie en France.

Une véritable problématique pour les acteurs de terrain puisque «4 femmes sur 10 appellent le 115 et ne trouvent pas de solution de logement», selon Brune Poirson, la directrice du développement durable chez Accor, dont les propos ont été rapportés par L’Echo Touristique.