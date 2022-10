Nuit de la solidarité 2023 : la 6e édition aura lieu le 26 janvier à Paris et dans une trentaine de communes

Après une première édition test, où elle avait proposé à d'autres villes de la métropole de participer à la Nuit de la solidarité, la municipalité parisienne vient d'annoncer, ce mardi 11 octobre, que la prochaine et 6e édition serait organisée le 26 janvier prochain. Avec la participation d'une «trentaine de communes».

L'entraide au coeur. La 6e édition de la Nuit de la Solidarité aura lieu le 26 janvier 2023, à Paris et dans une trentaine de communes limitrophes, afin de recenser le nombre de personnes qui vivent à la rue, sans domicile fixe.

Une opération lancée en 2018 par la municipalité parisienne, qui entend désormais élargir le concept à l'échelle métropolitaine.

toutes les communes métropolitaines invitées

«Toutes les villes qui le souhaitent sont invitées à rejoindre cette édition, qui rassemble d'ores et déjà près d'une trentaine de communes», explique la municipalité dans un communiqué diffusé ce mardi, soulignant que cette démarche «permet d'aller à la rencontre des personnes sans-abri pour mieux connaître leur situation et leurs besoins et de fédérer l'ensemble des partenaires pour agir efficacement contre l'exclusion».

Mieux connaître pour mieux agir : Rendez-vous le 26 janvier 2023 pour la 6ème édition de la Nuit de la Solidarité ! pic.twitter.com/90YMBK6CTT — Léa Filoche (@leafiloche) October 11, 2022

Pour cette nouvelle édition, 28 communes métropolitaines ont ainsi «indiqué vouloir participer, soit trois fois plus qu'en 2022». «En dépit d'un contexte sanitaire complexe, la première édition de la Nuit de la Solidarité Métropolitaine a connu un franc succès», a d'ailleurs fait savoir le président de la métropole du Grand Paris Patrick Ollier, qui a évoqué la «grande adhésion des acteurs locaux» autour de cet événement, qui «leur a permis de se fédérer autour d'une action de solidarité emblématique».

Forte d'une méthodologie qu'elle juge «rigoureuse», la municipalité explique que «la régularité de cette opération et la publication des résultats chaque année permettent de mesurer l'évolution du public à la rue et les effets des actions mises en place pour lutter contre la grande exclusion».

Et «les besoins restent immenses», a souligné la maire de Paris Anne Hidalgo, qui – grâce à cette démarche «de mieux connaître pour mieux agir» – se félicite tout de même que «les places d'hébergement ouvertes en 2020 et 2021 ont permis de faire baisser le nombre de personnes à la rue à Paris».

Lors de la dernière édition, qui avait été organisée le 20 janvier dernier, la Nuit de la Solidarité avait permis de recenser 2.598 sans-abri à l'échelle parisienne et 487 personnes dans les communes participant à l'échelle métropolitaine.

Soit 3.085 personnes rencontrées dans la rue. Des résultats en baisse par rapport aux années précédentes, avec - 8 % par rapport à 2021, selon l'Apur. Pour rappel, le nombre de personnes rencontrées avait déjà diminué de 21 % entre 2020 et 2021.