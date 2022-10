Paracétamol : toujours des problèmes d'approvisionnement pour le médicament

Signalant des tensions dans l'approvisionnement du paracétamol, l'ANSM a formulé des recommandations pour une distribution équitable.

Connu pour soulager les maux de tête, douleurs en tout genre et pour faire tomber la fièvre, le paracétamol est fréquemment utilisé. A l'approche de l'hiver et au coeur de la 8e vague de contaminations au Covid-19, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le Collège de la médecine générale (CMG) et les syndicats de pharmaciens (FSPF et USPO) alertent toutefois sur des «tensions d'approvisionnement qui se prolongent».

Des mesures avaient déjà été prises cet été, avec la mise en place d'un contingentement quantitatif en juillet. Cela signifie que «le nombre maximum de boîtes livrées périodiquement par les fabricants aux pharmacies est limité de manière à s'assurer une distribution continue et équitable des stocks disponibles», explique l'ANSM.

Nous avons formulé avec @fspfsyndicat @USPO_Pharmacies et @LeCollegeMG des recommandations pour permettre aux patients qui en ont besoin de pouvoir y accéder





Concrètement, «en l'absence de prescription», les pharmaciens ont pour consigne de ne pas délivrer plus de deux boîtes de paracétamol par patient. L'ANSM leur demande également d'en limiter la vente en ligne et de ne pas hésiter à interroger les acheteurs sur leur état, afin «d'adapter la dispensation à leurs besoins réels».

La production de cette molécule a été optimisée «pour permettre un approvisionnement continu sur l'ensemble du territoire» mais ces recommandations restent nécessaires pour s'assurer que les patients qui en ont «un besoin immédiat» puissent en bénéficier.

En ce sens, des efforts sont également demandés aux médecins prescripteurs qui, «lorsque la situation le permet» doivent privilégier «une posologie de trois prises par jour toutes les 8 heures (au lieu de quatre prises par jour toutes les 6 heures).

Pour que cela fonctionne, les patients eux-mêmes doivent accepter de voir leur prescription potentiellement réduite par leur médecin ou pharmacien, en fonction de leur situation individuelle. L'ANSM leur demande aussi de ne surtout pas «constituer de stock de paracétamol» s'ils n'ont pas de besoin immédiat.