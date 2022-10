Un avion transportant la ministre Caroline Cayeux fait une sortie de piste à Orly

Ce jeudi 20 octobre, en début de soirée, un avion ERJ de la compagnie Fly Amelia, en provenance de Rodez, a fait une sortie de piste à l'aéroport d'Orly. A son bord, se trouvait une quarantaine de passagers, dont la ministre de la Cohésion des territoires Caroline Cayeux.

Plus de peur que de mal. Un avion avec à son bord une quarantaine de passagers, dont la ministre de la Cohésion des territoires Caroline Cayeux, a réalisé une sortie de piste à l'aéroport d'Orly ce jeudi soir 20 octobre, en raison des mauvaises conditions météorologiques. En effet, un orage sévissait au-dessus de l'aéroport au moment de l'atterrissage, précisent nos confrères de RTL.

Aucun blessé n'est à déplorer ni dans le personnel à bord, ni dans les passagers.

Sur son compte Twitter, la ministre Caroline Cayeux s'est voulue rassurante. «Sortie de piste de retour de Rodez (...) Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer». Un message accompagné d'une photographie, où l'on peut voir l'avion non pas arrêté sur l'asphalte mais bien dans l'herbe.

Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme. pic.twitter.com/kVNkXoTv5a

— Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 20, 2022