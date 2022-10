Tours : des pompiers agressés lors d’une intervention dans un lycée

Six pompiers ont été agressés, vendredi, lors d’une intervention en marge d'une manifestation dans un lycée à Tours. Quatre d'entre eux ont été blessés.

Les manifestations dans les lycées prennent de plus en plus d’ampleur. Au cours de l'un d'entre elles, vendredi, à Tours, six pompiers, appelés pour éteindre des feux de poubelles, ont été agressés par des manifestants cagoulés. C’est lorsqu’ils portaient secours à un jeune homme, qui venait de se faire bousculer et qui était tombé de son vélo, que l’attaque a commencé.

«Il (l'homme à vélo) s’est retrouvé par terre. Les pompiers se sont rapprochés pour l’aider. Des jeunes ont voulu en découdre. Quatre des six pompiers ont été agressés à coups de poing et de pieds. Ils ont été examinés par un médecin et ont eu deux jours d’incapacité totale de travail», a expliqué, à La Nouvelle République, Anthony Chauveau, adjudant au Sdis et président du syndicat des sapeurs-pompiers et agents du service territorial d’incendie et de secours.

Trois personnes interpellées, dont un mineur

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a réagi à cette agression. Il a d’abord affiché son soutien aux sapeurs-pompiers, puis annoncé l’interpellation de trois individus.

Hier à Tours des sapeurs-pompiers qui intervenaient pour secourir un jeune homme ont été violemment pris à parti par des manifestants.



Soutien à cet équipage et prompt rétablissement aux 4 blessés. 3 interpellations hier à Tours. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 22, 2022

Parmi eux, un mineur de 16 ans qui sera convoqué devant le juge des enfants en décembre, d’après les informations de La Nouvelle République.

Dans un communiqué, les pompiers de la Spasdis d’Indre-et-Loire ont dénoncé les conditions des sapeurs-pompiers, qui ne «sont pas de la chair à canon livrée à une meute de décérébrés». Anthony Chauveau se montre, lui, «inquiet quant à ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines et prochains mois en fonction des décisions politiques et gouvernementales qui pourraient intervenir».