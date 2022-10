Chasse : le gouvernement veut créer un délit d'alcoolémie pour réduire les accidents

Le gouvernement réfléchit à instaurer un délit d’alcoolémie spécifique à la chasse, calqué sur celui du Code de la route, afin de limiter le nombre d’accidents entourant cette pratique.

Cette mesure, portée par la secrétaire d’État chargée de l’Écologie Bérangère Couillard, devrait avoir un impact direct sur le nombre d’incidents de chasse. Selon Le Parisien, le gouvernement étudie l’instauration d’un délit d’alcoolémie pour les chasseurs identique à celui du Code de la route. Dans les faits, la mesure encadrerait la pratique à une limite d’alcool autorisée de 0,5 gramme d’alcool par litre de sang.

D’après le quotidien, les peines encourues en cas de dépassement du taux fixé font actuellement l’objet de discussions avec le ministère de la Justice. La mesure pourrait être officiellement présentée ce mardi puisque Bérangère Couillard sera en déplacement dans la Marne pour assister à des opérations de contrôle menées par l’Office français de la biodiversité (OFB) et à une formation au permis de chasse.

La fNC ouverte au dialogue

Consultée par le gouvernement au sujet d’une éventuelle mise en pratique de cette idée, la fédération nationale des chasseurs (FNC) s’est montrée ouverte à la discussion. «Il n'y a aucun tabou pour améliorer la sécurité (…) On discutera de tout, on se nourrit avec le gouvernement des bonnes pratiques et on va tenter de les généraliser», affirme le conseiller politique de la FNC, Thierry Coste, sur Franceinfo ce dimanche.

Ce dernier évoque néanmoins la proposition de loi soumise par le Sénat mi-septembre, la comparant à «une caricature» et la jugeant «complètement ridicule». La mesure suggérée, qui consistait à «interdire l’alcool et l’usage de stupéfiants lors de la chasse», avait également fait vivement réagir le président de la fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen. «De quel droit réserver ça aux chasseurs, un mec bourré sur un vélo c'est dangereux aussi», avait assuré le patron du FNC, assurant que l’alcool était responsable de «7% des accidents de chasse, soit beaucoup moins que sur la route».

Selon l’Office français de la biodiversité, la pratique de la chasse connaît de nettes améliorations sur le plan sécuritaire depuis deux décennies. «Sur la période 2021-2022, l’OFB a recensé 90 accidents de chasse, dont huit mortels. (...) Malgré une légère augmentation des accidents cette saison, la tendance d’une baisse générale observée depuis 20 ans se confirme et, pour la deuxième année consécutive, le nombre d’accidents de chasse est inférieur à 100», conclu le rapport début septembre.