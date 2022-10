Mort de Lola : «je demande aux politiques de laisser ses parents vivre leur deuil», affirme Bernard-Henri Lévy

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi, le philosophe Bernard-Henri Lévy s'est exprimé au sujet de la mort de la petite Lola, dont les obsèques sont célébrés ce lundi. «Je demande aux politiques de laisser ses parents vivre leur deuil», a-t-il dit.

Il dénonce la récupération politique. Interrogée ce lundi sur CNEWS sur l’affaire du meurtre de Lola, Bernard-Henri Lévy a souligné que l’heure n’était pas à la polémique. «Dans la civilisation judéo-chrétienne, il y a un principe : quand il y a un deuil, on commence par le silence, on commence par le recueillement. Et pas la polémique, pas la politique, pas la récupération», a-t-il souligné avec gravité.

«Tout ce qui s’est passé soulève le cœur»

Le meurtre de Lola, 13 ans, dans le 19e arrondissement de Paris, a suscité une vive émotion dans le pays, ainsi qu’une controverse. De nombreux politiques, principalement à droite et à l’extrême droite, se sont emparés de ce drame pour critiquer l’action gouvernementale en matière d’immigration. La principale suspecte du meurtre, une ressortissante algérienne, ne possédait plus de titre de séjour valable et faisait l’objet d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire, ndlr).

«Tout ce qui s’est passé de cet ordre ces derniers jours soulève le cœur», a dénoncé Bernard-Henri Lévy. Et de poursuivre : «je n’aimerais pas être à la place des parents et de la famille qui voient ce déchainement de démagogie».

Le philosophe a ainsi appelé au calme, à l’apaisement et aux respects des proches de Lola «pour les laisser vivre leur deuil». «Il sera toujours temps de faire des analyses psychologiques, voire politiques» dans un second temps, a-t-il estimé.

Vendredi, au lendemain d’une manifestation organisée à Paris par Reconquête, en présence d’Eric Zemmour, les parents de Lola avaient demandé «que cesse instamment l’utilisation du nom et de l’image de leur enfant à des fins politiques». Ils avaient souligné, par le biais de leur avocate, vouloir «honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due».

Les funérailles de la jeune fille ont lieu ce lundi dans le Pas-de-Calais.