Sondage : 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n’est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière

Une proportion aux allures de camouflet. Près de huit Français sur dix (79 %) pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Tel est le principal enseignement d'un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, paru ce mercredi 26 octobre.

Dans le détail, le doute est unanime quel que soit le profil des personnes sondées. A la question : «Pensez-vous que le gouvernement soit efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière?», toutes les tranches d’âge ont ainsi répondu «non» en majorité.

Les Français âgés entre 50 et 64 ans sont les plus sévères, à hauteur de 83 %. Une proportion similaire chez les jeunes âgés entre 25 et 34 ans (80 %). Seules les personnes âgées entre 18 et 24 ans sont moins catégoriques, avec 31 % de sondés qui jugent le gouvernement efficace dans l'expulsion des étrangers en situation irrégulière.

Un consensus unanime quelle que soit la proximité politique

Autre enseignement, le manque de confiance vis-à-vis du gouvernement est également majoritaire quelle que soit la proximité politique des personnes interrogées. Il est néanmoins plus visible à droite.

En effet, 100 % des sympathisants de Reconquête reprochent au gouvernement de ne pas prendre le sujet à bras le corps. Les électeurs du Rassemblement national sont également quasiment tous en désaccord avec la politique menée (96 %), à comparer aux 83 % de «non» enregistrés du côté des Républicains.

Même son de cloche à gauche. De manière générale, si 64 % des sondés proche de la gauche pensent que le gouvernement est inefficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière, dans le détail, 67 % de ceux qui adhèrent aux idées de La France insoumise et d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) sont de cet avis.

Enfin, le gouvernement est également désavoué par les propres partisans de Renaissance. En effet, 58 % des sondés proches de la majorité estiment que le gouvernement n'est pas efficace sur ce sujet.

Ce manque général d’adhésion pourrait s’expliquer par la multiplication des faits divers impliquant des personnes en situation irrégulière.

Récemment, le meurtre de Lola, fillette de 12 ans tuée par une Algérienne sous le coup d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire français, NDLR), a vivement animé l’opinion publique.

Cette affaire n’est cependant pas la seule. A Marseille, une jeune femme a notamment été victime d’un viol en pleine rue par un Algérien faisant, lui aussi, l’objet d’une OQTF.

LE gouvernement veut se montrer mobilisé

Face aux multiples accusations d’inactions, le gouvernement a cependant assuré, encore dimanche sur CNEWS par l’intermédiaire d'Olivier Véran, «qu’aucun pays ne faisait plus d’expulsions que la France».

Reste que les chiffres officiels font état de moins de 10 % d'exécution des OQTF pour 125.000 mesures prononcées en 2020. Le porte-parole du gouvernement a toutefois tenu à préciser que «les confinements et le Covid-19» avaient rendu les expulsions «plus difficiles» ces dernières années.

Le gouvernement fait en outre face à un blocage, empêchant parfois l’obligation de ces dites OQTF. En effet, il est récurrent que les pays d'origine n’acceptent pas de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière.

L’exécutif a alors engagé un réel «travail diplomatique», notamment avec le Maroc et l’Algérie, en réduisant par exemple le nombre de visas légaux accordés aux ressortissants du Maghreb, de manière à envoyer un message aux pays récalcitrants.

Sondage réalisé le 25 et 26 octobre par questionnaire auto-administré sur un échantillon représentatif de 1.009 personnes âgées de 18 ans et plus.