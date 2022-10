Olivier Dussopt : «l’école de la République doit rester un lieu à l’abri des religions»

«L’école de la République doit rester un lieu à l’abri des religions», a souligné le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce vendredi sur CNEWS.

«De l'attention et de la vigilance». Invité de la Matinale de CNEWS, Olivier Dussopt, ministre du Travail, a réagi en ces termes à la note des renseignements territoriaux dévoilée par l’Opinion sur les atteintes à la laïcité à l’école.

«L'école de la République doit rester un lieu à l'abri des religions parce que c'est un lieu de formation, un lieu où la laïcité doit régner avant tout», a-t-il martelé.

Face aux offensives religieuses qu'il «peut y avoir» et «qu'il y a» déjà, Olivier Dussopt a estimé que «la seule ligne que nous devons avoir c'est "la loi et rien que la loi"». Et de rappeler : «la loi de 1905 garantit la liberté des cultes mais elle garantit aussi une séparation totale entre les Eglises et l'Etat».

Alors que l’Éducation nationale indiquait récemment avoir recensé 313 signalements en septembre concernant les atteintes à la laïcité en milieu scolaire, une note du Service central des renseignements territoriaux (SCRT), datée du 13 octobre, et dévoilée par L’Opinion, évoquait son «pessimisme» sur la question.

Selon les auteurs de ce rapport, «les premières tendances ne semblent pas prendre la voie de l’apaisement».