Le changement d'heure permet-il de faire des économies d'énergie ?

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit de ce samedi 29 au dimanche 30 octobre. À 3h du matin, il sera donc 2h. Mis à part cette heure de sommeil gagnée, ce changement d’heure permet-il de faire des économies d'énergie ?

Le changement d’heure date de 1916, et a été instauré pour des raisons économiques. Il a ensuite été abandonné, puis réinstauré en France en 1976, à la suite du choc pétrolier de 1973. L’objectif est simple : en utilisant davantage la lumière naturelle plutôt qu’artificielle, nous réalisons des économies d’énergie.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) confirme la baisse de consommation en éclairage grâce au passage à l’heure d’hiver. «En 2009, ces gains ont représenté de l’ordre de 440 GWh, soit l’équivalent de la consommation en éclairage d’environ 800 000 ménages. Grâce à ces économies sur l’éclairage, 44 000 tonnes de CO2 ont ainsi été évitées, en considérant que, pour cet usage, 1 kWh consommé produit 100 grammes de CO2, l’éclairage faisant appel à des moyens de production électrique en partie carbonés.»

Le changement d’heure donne lieu également à la puissance du système électrique aux heures de pic de consommation estimé à 19h en général.

Des économies de moins en moins importantes

Cependant, ces gains d’énergie sont à relativiser. L’Ademe précise ainsi que la démocratisation des lampes basse consommation ainsi qu’un éclairage public calé sur la nuit « solaire » tendent à réduire ces gains d’ici 2030. Aussi, comme le souligne La Voix du Nord, nos modes de vie se sont adaptés et notre consommation ne dépend plus vraiment du fait qu’il fasse jour dehors ou non. Nous nous couchons plus tard et avons des activités de loisirs plus gourmandes en énergie. L’utilisation massive des box internet, des smartphones et ordinateurs influe aussi sur la consommation.

Enfin, l’Ademe rappelle qu'il existe des effets négatifs du fait du changement d’heure tels que la perturbation des rythmes biologiques, les incidents de la route, la perturbation des activités agricoles etc.

La France devait abandonner le changement d’heure

Preuve des effets positifs de plus en plus faibles, la Commission des Affaires européennes, avait lancé en 2019 une consultation en ligne afin de sonder les citoyens européens sur la fin du changement d’heure, et d'adopter définitivement l'heure d'été. Les résultats étaient favorables à l’heure d’été, mais cette réforme a été mise de côté lorsque la crise sanitaire a éclaté.