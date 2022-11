Congrès du RN : élu président du parti, Jordan Bardella parle d'une «lourde et éminente responsabilité»

Élu ce samedi 5 novembre face à Louis Aliot, Jordan Bardella s’est exprimé face à ses sympathisants dans son premier discours en tant que président du Rassemblement national.

C’était un discours grandement attendu par les adhérents du Rassemblement national. Quelques heures après son élection, ce samedi 5 novembre, face à Louis Aliot, Jordan Bardella, nouveau président du parti d'extrême-droite, s’est exprimé dans un discours mettant en avant son parcours et ses origines.

Deux femmes dans sa vie

«C’est pour moi, le militant de la Seine-Saint-Denis, le fils d’une famille modeste, plus française par l’intensité du sentiment patriote que par l’ancienneté, une lourde et éminente responsabilité», a-t-il déclaré face à des adhérents en liesse.

Au cours de son discours, le nouveau chef de file du RN a tenu a remercié deux femmes dans sa vie : sa mère et l’ancienne présidente du parti, Marine Le Pen, pour qui il a tenu de nombreux propos élogieux. «Elle m’a fait découvrir la politique. Elle m’a donné le goût de l’engagement et la passion de ce peuple merveilleux qui est le nôtre. Scotché devant mon écran, c’est à ses envolées que je vibrais ; je savais qu’elle n’était pas comme les autres et vivais les attaques dont elle était l'objet comme si elles s’adressaient à moi».

Grégoire de Fournas, «Une chasse à l’homme» orchestrée par la Nupes

Le député européen a également tenu à s’exprimer sur la polémique autour de Grégoire de Fournas, accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’Assemblée nationale et exclu de l’Hémicycle pour 15 jours de séance. Selon lui, les élus de la Nupes «se sont livrés à une véritable chasse à l’homme contre un député de la République».

Désormais à la tête du parti d’extrême-droite, Jordan Bardella souhaite que le RN poursuive sa montée en puissance dans le paysage politique français avec trois objectifs au cours de son mandat : l’accession au pouvoir, la prise des commandes du pays, ainsi que son redressement.

Des objectifs qu’il tentera d’accomplir, accompagné par les nouvelles instances du RN, qu’il a mises en place à son élection ce samedi, et dont la première réunion est prévue ce dimanche 6 novembre.