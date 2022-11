Euromillions : le gain de 160 millions d’euros remporté par un habitant du Pas-de-Calais

Un homme ou une femme du Pas-de-Calais a remporté, ce vendredi soir, le gain de 160 millions d’euros mis en jeu par la Française des jeux (FDJ).

2, 11, 37, 45, 47 et 2 et 3 en numéros étoiles. Voici la combinaison qui a fait remporter, ce vendredi, la somme de 160 millions d’euros à un habitant du Pas-de-Calais. Il s'agit du septième plus gros gain de l’histoire d’Euromillions en France.

Le gagnant, dont l’identité n’a pas été dévoilée, dispose de 60 jours pour se manifester aurpès de la FDJ afin de récupérer son jackpot de 160.788.895 euros exactement.

Le plus gros gain remporté dans l'Hexagone remonte à octobre 2021. Il s’élevait à 220 millions d’euros et avait été remporté par une jeune Polynésienne, qui réside à Tahiti et qui avait joué pour la toute première fois.