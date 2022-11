Laïcité : Aurélien Pradié, candidat à la présidence des LR, prône le retour de l’uniforme à l’école

Pour garantir l’égalité entre les enfants au sein de l’école, et lutter contre le communautarisme religieux, Aurélien Pradié, candidat à la présidence des Républicains, prône l’instauration d’une «tenue unique» dans les établissements scolaires.

«Pour remettre notre école à l’abri des bruits du monde, je propose que tous les enfants portent la même tenue dans l’école de la République, primaires, collèges et lycées», a plaidé Aurélien Pradié, candidat à la présidence des Républicains, dans une interview accordée au Journal du Dimanche.

Le député du Lot estime que le port d’un uniforme à l’école permettra de gommer les inégalités sociales entre les élèves, de lutter contre les tenues religieuses et le communautarisme, mais aussi de mettre les opinions politiques à distance. «La tenue vestimentaire unique permettra de stopper toutes les incursions religieuses, islamistes, communautaires, et même politiques que l’on néglige trop. Au collège et au lycée, certaines tenues sont autant de slogans politiques qui n’y ont pas leur place», a-t-il souligné.

«rétablir la laïcité et l'égalité»

Aurélien Pradié a également critiqué les «vêtements à la mode», qui distinguent «l’enfant venu d’un milieu modeste et celui d’une famille favorisée». «Il s’agit donc de rétablir la laïcité et l'égalité de départ entre les enfants de la République», a plaidé le député LR.

Un rapport de l’Éducation nationale publié en octobre a fait état de 313 signalements pour atteinte à la laïcité dans les écoles au mois de septembre, relançant le débat sur le port de la tenue unique. Le ministre Pap Ndiaye a cependant rappelé que l'uniforme n’a jamais été obligatoire dans les écoles publiques, et a affirmé que des récentes études «concluent assez invariablement à son inefficacité», car les uniformes peuvent encore être détournés ou déjoués par «des accessoires ou comportements».

Candidat à la présidence des LR face à Eric Ciotti et Bruno Retailleau, Aurélien Pradié a affirmé dans cette interview qu’il allait adresser «une lettre nationale» aux enseignants et aux parents d’élèves cette semaine, inquiet de la dégradation de l’école publique, dont il juge la situation «catastrophique». Il souhaite notamment s’attaquer à la baisse générale du niveau scolaire en instaurant un examen avant l’entrée en 6e, pour évaluer les savoirs fondamentaux, et souhaite créer un système de «bourse au mérite».